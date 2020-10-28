Укрзалізниця поновила рух на більшості раніше закритих станцій, які перебувають у червоній зоні. Тепер туди знову курсуватимуть потяги. Все через те, що компанія найкраще дотримується карантинних вимог.

А також, у поїздах є соціальна дистанція і немає великого скупчення людей. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, пише ТСН.

Важливо Укрзалізниця поновлює рух поїздів із майже всіх раніше закритих станцій

За словами міністра, річ у тім, що виникають певні складнощі. Зокрема з контролем кількості пасажирів. На автобусних маршрутах, які курсують між містами та всередині області, їх простежити значно важче.

Більшість обмежень зняли, тому що на Укрзалізниці дотримуються карантинних вимог. Зокрема, немає скупчення людей, як, наприклад, під час міжміських або внутрішньообласних автобусних перевезень,

– зазначив Криклій.

Щодо електричок

У електричках часто квитки можна купити просто під час руху. З цим також виникають проблеми. Тому міністр наголосив, що там потрібно посилити контроль. Зокрема, треба продавати квитки завчасно на окремі посадкові місця.

Нагадаймо. Укрзалізниця дозволила продаж квитків з більшості станцій, які перебувають у червоній зоні. Тепер можна виїжджати з Тернополя, Івано-Франківська, Сум та Хмельницького.



Карантин: оновлені карантинні зони та обмеження / Інфографіка 24 каналу