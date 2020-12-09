В Україні вводять тотальний карантин. Уряд вже встановив дату та термін жорстких обмежень – вони діятимуть з 8 по 24 січня 2021 року. Попри локдаун, робота транспорту у цей час не зупинятиметься.

Міністр інфраструктури закликав не забувати про індивідуальний захист під час поїздок у громадському транспорті. Про це Владислав Криклій написав у своєму телеграм-каналі.

Важливо Локдаун в Україні: які обмеження діятимуть і що не буде працювати

За його словами, маршрутки, тролейбуси, трамваї та залізниця перевозитимуть пасажирів відповідно до кількості місць для сидіння. Мовиться про міське, приміське, міжміське, внутрішньообласне та міжобласне сполучення.

Авіаперевезення всередині країни здійснюватимуть без будь-яких обмежень. Українцям, які летять за кордон, міністр рекомендує перевіряти умови в'їзду та виїзду, встановлені у країні призначення.

Під час поїздок у метро обмежень для пасажирів щодо кількості місць для сидіння не буде. Крім цього, у звичайному режимі працюватимуть і оператори поштового зв'язку.

Локдаун в Україні: що відомо