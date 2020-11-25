Очільника Міністерства інфраструктури Владислава Криклія можуть звільнити. За інформацією ЗМІ, на його місце претендує чинний голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Заміну Криклія лобіює Кирило Тимошенко

Заміну в Мінінфраструктури начебто лобіюю заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко. Про це з посиланням на власні джерела в Кабміні повідомляє "Українська правда".

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Зараз зняти весь уряд не вдасться, але є кілька міністрів, яких будуть міняти окремо. Наприклад, главу Мінінфраструктури Криклія. На його місце Тимошенко пропонує поставити свого друга главу Укравтодору Кубракова,

– повідомили джерела "Українській правді".

Таким чином, Тимошенко планує брати у переформатуванні Кабміну.

Раніше серед претендентів на звільнення називали Буславець

Зазначимо, що раніше головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва повідомила, що в Кабміні можуть бути кадрові ротації. Серед тих міністрів, які можуть залишитись без роботи, називали саме Криклія та Ольгу Буславець – очільницю Міненергетики.

Буславець уже покинула посаду 20 листопада. Замість неї тимчасово очолюватиме відомство її заступник Юрій Бойко.