Криклій може позбутись посади міністра інфраструктури, – ЗМІ
Очільника Міністерства інфраструктури Владислава Криклія можуть звільнити. За інформацією ЗМІ, на його місце претендує чинний голова Укравтодору Олександр Кубраков.
Заміну Криклія лобіює Кирило Тимошенко
Заміну в Мінінфраструктури начебто лобіюю заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко. Про це з посиланням на власні джерела в Кабміні повідомляє "Українська правда".
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Зараз зняти весь уряд не вдасться, але є кілька міністрів, яких будуть міняти окремо. Наприклад, главу Мінінфраструктури Криклія. На його місце Тимошенко пропонує поставити свого друга главу Укравтодору Кубракова,
– повідомили джерела "Українській правді".
Таким чином, Тимошенко планує брати у переформатуванні Кабміну.
Раніше серед претендентів на звільнення називали Буславець
Зазначимо, що раніше головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва повідомила, що в Кабміні можуть бути кадрові ротації. Серед тих міністрів, які можуть залишитись без роботи, називали саме Криклія та Ольгу Буславець – очільницю Міненергетики.
Буславець уже покинула посаду 20 листопада. Замість неї тимчасово очолюватиме відомство її заступник Юрій Бойко.
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