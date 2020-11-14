У Росії переконані, що Крим буде частиною нового шовкового шляху. Начебто Китай залучить окупований півострів до свого масштабного проєкту "Один пояс, один шлях". Це означає, що новий торговий маршут з Азії до ЄС пройде саме через Крим. І нібито незабаром на півострів потечуть китайські інвестиції. Але чи насправді це так – дивіться у програмі.

Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи". Також у випуску: СБУ затримала полковника у відставці: як український полковник "працював на ФСБ". Нікарагуа відкрила представництво в Криму. Як на це відреагував міністр закордонних справ Микола Кулеба. У Роздольному політичний скандал: чому единорос "з'їдає" единороса. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.