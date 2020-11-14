"Крим – наш, Сибір – ваш": як Путін не впустив китайські гроші на півострів
У Росії переконані, що Крим буде частиною нового шовкового шляху. Начебто Китай залучить окупований півострів до свого масштабного проєкту "Один пояс, один шлях". Це означає, що новий торговий маршут з Азії до ЄС пройде саме через Крим. І нібито незабаром на півострів потечуть китайські інвестиції. Але чи насправді це так – дивіться у програмі.
Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи".
Також у випуску:
СБУ затримала полковника у відставці: як український полковник "працював на ФСБ".
Нікарагуа відкрила представництво в Криму. Як на це відреагував міністр закордонних справ Микола Кулеба.
У Роздольному політичний скандал: чому единорос "з'їдає" единороса.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
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