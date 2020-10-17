"Крим – це Україна": у Росії можуть посадити за заклики до відчуження території
У Росії посили відповідальність за заклики до відчуження території. Все сталося після того, як відбулося голосування за поправки до конституції. Відтак фраза "Крим – це Україна" буде вважатися адміністративним правопорушенням, в повторний такий заклик – кримінальним.
Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи".
Також у випуску:
У Криму знищують легендарне авіапідприємство "Універсал-авіа". Аеродром хочуть забудувати.
У Криму дуже високі показники захворюваності на коронавірус. За добу 14 жовтня зафіксували 171 випадок інфікування за даними влади, підконтрольної Кремлю.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.