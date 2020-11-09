Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що згідно з міжнародним законодавством, окупований Крим є українською територією. Також вона зазначила, що виступає проти будь-якої агресії.

У майбутнього президента Білорусі буде чітко сформована позиція щодо окупації Росією Криму. Про це Світлана Тихановська повідомила у коментарі для Укрінформу.

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За її словами, відповідно до міжнародного права, анексований Крим належить Україні. Як зазначила лідерка білоруської опозиції, наразі вона не може говорити від імені майбутнього очільника країни. За її словами, це відбудеться, коли білорусам вдасться побороти режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Я впевнена, що у майбутнього президента та білоруського народу буде якась своя принципова позиція,

– заявила вона.

Лідерка опозиції засудила дії російських бойовиків на Донбасі. Вона заявила, що виступає проти будь-якої агресії загалом.

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Також Тихановська додала, що наразі підтримка України для Білорусі є важливою та символічною.

Зверніть увагу! Раніше Світлана Тихановська вже пояснювала свою позицію щодо того, кому належить анексований Крим. Її заяви періодично відрізнялися. Зокрема, вона заявляла, що де-юре Крим належить Україні, але де-факто – Росії. Детальніше про це – читайте тут.