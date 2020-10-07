У мешканців окупованого Криму почали відбирати приватні свердловини. З їхньою допомогою окупаційна влада хоче вирішити проблему водопостачання селища Голуба Затока, яке входить до міського округу Ялти.

В кінці вересня 2020 року суд, який підконтрольний Росії, передав місту 5 свердловин. Вони раніше перебували у приватній власності. Про це повідомили на сайті Крим.Реалії.

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За словами так званого депутата місцевої ради Юрія Ломенка, фахівці КП "Водоканал" провели велику кількість аналізів щодо якості води. За результатами встановлено, що після обов'язкового знезараження її можна використовувати.

Надалі свердловини передадуть з комунальної власності у республіканську,

– зазначив Юрій Ломенко.

Після того, як свердловини обстежать, у селищі планують провести водопровід.

Завдання окупаційної влади щодо водопостачання:

обстежити резервуари чистої води;

облаштувати свердловини;

прокласти водопровід до абонентів.