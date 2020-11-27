У Кримінальному кодексі неподання декларації буде проступком. Водночас розслідування кримінальних правопорушень щодо декларування повинно бути швидшим.

Після пред'явлення підозри відповідний закон визначає 72 години, але не більше, ніж 1 місяць. Про це в ефірі 24 каналу розповів народний депутат від фракції "Слуга народу" Денис Монастирський.

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Він зазначив, що низка домовленостей робочої групи також має "зняти з гачка" тих, кого використовують у порушеннях, які стосуються декларування – коли у результаті слідчих дій виявляється, що людина ненавмисно помилилася.

Такі зміни призведуть до того, що будуть швидше притягнуті до відповідальності реально винні особи,

– наголосив Монастирський.

Домовленості щодо декларування

Водночас народний депутат розповів, що досягнуті між членами робочої групи домовленості вирішили оприлюднити. За його словами, тривала чимала дискусія, про яку можна буде почути в парламенті. Вона стосувалася питання того, яка відповідальність має бути за брехню в деклараціях – адміністративна чи кримінальна.

"Робоча група дійшла до компромісу в тому, що має бути кримінальна відповідальність. Однак її поріг повинен починатися вище, ніж до рішення Конституційного Суду, мовиться про приблизно 500 тисяч гривень", – сказав Монастирський.

Нардеп зауважив, що наразі представники фракції узгодили іншу відповідну суму – мільйон гривень. Водночас він підсумував, що адміністративна відповідальність залишиться, проте вона буде у більш спрощеній формі.

Зверніть увагу! Спікер парламенту Дмитро Размуков заявив, що робоча група з врегулювання узгодила повернення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та умисне неподання декларації.

Конституційна криза в Україні: коротко

Конституційний Суд України 27 жовтня скасував антикорупційну реформу. Він ліквідував положення щодо кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

Президент України назвав рішення суду "спрямованим проти України" та вніс до Ради законопроєкт про розпуск суддів КСУ.

На відповідну ситуацію відреагували і в ЄС – антикорупційна реформа є умовою надання фінансової допомоги та безвізу.

Водночас Голова парламенту Дмитро Разумков зареєстрував альтернативний законопроєкт, у якому запропонував відновити права НАЗК, які скасував суд.



КСУ скасував е-декларації: усі деталі / Інфографіка 24 каналу