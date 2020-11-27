Кримінальна відповідальність за неподання декларації: нардеп розповів про деталі
У Кримінальному кодексі неподання декларації буде проступком. Водночас розслідування кримінальних правопорушень щодо декларування повинно бути швидшим.
Після пред'явлення підозри відповідний закон визначає 72 години, але не більше, ніж 1 місяць. Про це в ефірі 24 каналу розповів народний депутат від фракції "Слуга народу" Денис Монастирський.
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Він зазначив, що низка домовленостей робочої групи також має "зняти з гачка" тих, кого використовують у порушеннях, які стосуються декларування – коли у результаті слідчих дій виявляється, що людина ненавмисно помилилася.
Такі зміни призведуть до того, що будуть швидше притягнуті до відповідальності реально винні особи,
– наголосив Монастирський.
Домовленості щодо декларування
Водночас народний депутат розповів, що досягнуті між членами робочої групи домовленості вирішили оприлюднити. За його словами, тривала чимала дискусія, про яку можна буде почути в парламенті. Вона стосувалася питання того, яка відповідальність має бути за брехню в деклараціях – адміністративна чи кримінальна.
"Робоча група дійшла до компромісу в тому, що має бути кримінальна відповідальність. Однак її поріг повинен починатися вище, ніж до рішення Конституційного Суду, мовиться про приблизно 500 тисяч гривень", – сказав Монастирський.
Нардеп зауважив, що наразі представники фракції узгодили іншу відповідну суму – мільйон гривень. Водночас він підсумував, що адміністративна відповідальність залишиться, проте вона буде у більш спрощеній формі.
Конституційна криза в Україні: коротко
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КСУ скасував е-декларації: усі деталі / Інфографіка 24 каналу
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