Кримська пустеля: з'явилися приголомшливі фото висохлого водосховища на півострові
Влада окупованого Криму вже не приховує того факту, що ситуація із водопостачанням на півострові – вкрай критична. У мережі місцеві мешканці діляться фотографіями із підтвердженням.
Фото висохлого Аянського водосховища кримчанка опублікувала на своїй сторінці у твітері. Звідти "пив" весь Сімферополь.
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На фото видно пересохлу водойму. Вся земля потріскана від нестачі вологи. Раніше на цьому місці було глибоке водосховище – зараз ледь видніється невелике озерце.
Навіть не уявляю, що ми переживемо перед поверненням в Україну,
– мовиться у підписі до фото кримчанки.
Аянське водосховище зараз / Фото з твітера RoksolanaToday
Критична ситуація із водою в Криму / Фото з твітера RoksolanaToday
Чому в Криму виникла проблема з водою
- До 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб Криму у прісній воді. Водопостачання здійснювалось через Північно-Кримський канал, яке припинилося після окупації півострова Росією.
- У 2020 році ситуація з водою в Криму стала критичною. Експерти прогнозують на півострові екологічну катастрофу.
- Водночас в Україні кризу з водою в окупованому Криму пов’язують із неправильним розподіленням водних ресурсів. Росія почала направляти водні ресурси на військові бази, обслуговування військового персоналу, відтак цивільному населенню води стало не вистачати.
- Наприклад, в Аянському водосховищі, яке постачає водою Сімферополь, запасів залишилося приблизно на тиждень. Така ж критична ситуація у курортних Ялті, Алушті, Євпаторії.
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