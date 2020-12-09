Влада окупованого Криму вже не приховує того факту, що ситуація із водопостачанням на півострові – вкрай критична. У мережі місцеві мешканці діляться фотографіями із підтвердженням.

Фото висохлого Аянського водосховища кримчанка опублікувала на своїй сторінці у твітері. Звідти "пив" весь Сімферополь.

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На фото видно пересохлу водойму. Вся земля потріскана від нестачі вологи. Раніше на цьому місці було глибоке водосховище – зараз ледь видніється невелике озерце.

Навіть не уявляю, що ми переживемо перед поверненням в Україну,

– мовиться у підписі до фото кримчанки.



Аянське водосховище зараз / Фото з твітера RoksolanaToday

Критична ситуація із водою в Криму / Фото з твітера RoksolanaToday

Зверніть увагу! Згідно з міжнародним законодавством, за катастрофу з водою у Криму повністю відповідає держава-окупант Росія.

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