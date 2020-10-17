Представництво Росії у Твіттері назвало анексований Крим російським. Офіційний акаунт України у соцмережі не забарився з відповіддю – згадавши главу Кремля Володимира Путіна.

Представництво РФ назвало Крим російським

Представництво Росії опублікувало 17 жовтня у твіттері фото з зображенням мешканців підводного світу. Світлини зробили біля узбережжя Криму.

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У дописі росіяни назвали анексований півострів "російським".

Як відреагувала Україна

В офіційному акаунті України одразу відреагували: опублікували фото президента Росії 2015 року. Він на батискафі занурюється у глибини Чорного моря. Найдотепнішим виявився підпис: "Кримські води бачили потворніших істот".

Це не вперше офіційний український акаунт тролить росіян

Зазначимо, що у червні 2020 року на офіційному акаунті України теж не відмовились потролити окупантів. Представництво Росії у соцмережі розмістило допис про начебто ностальгію українців за "добрими радянськими часами". Україна зробила репост з підписом "Ось токсичні колишні".