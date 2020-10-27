У Меджлісі кримськотатарського народу заявили, що у Криму катастрофічна ситуація з COVID-19. Там закликали ОБСЄ та ООН відвідати анексований Росією півострів.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зазначив, що російська влада стверджує, ніби за період пандемії на всій території Криму захворіло 8553 людини, з них – 128 померло. Але ці дані не є правдою. Цю думку він озвучив в ефірі 24 каналу.

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Скільки хворих у Криму

За його словами, хворих на півострові набагато більше, ніж заявляє російська влада.

Нам постійно приходять новини, що майже щодня у селах Криму помирають люди від коронавірусу,

– ствердив Чубаров.

Він зазначив, що у Криму немає найважливіших ліків, які потрібні лікарям та їхнім пацієнтам.

Як лікують на півострові

Голова Меджлісу навів приклад, як насправді лікують на півострові хворих.

Він ствердив, що в одному з місць компактного поселення кримських татар стався вибух. На тій же вулиці захворіло понад 10 людей. Єдине, що зробила влада – це попросила в будинку звільнити декілька кімнат. Там зробили так званий лазарет для постраждалих. До них 2 рази на день приходили медпрацівники, ставили їм крапельниці, але не забирали до лікарень.

Важливо! Глава Меджлісу зазначив, що медперсоналу тамтешніх лікарень суворо заборонено вказувати в документах справжню причину смерті.

Також він зазначив, що дуже часто багатьом людям старшого віку одразу ставлять діагноз – пневмонію і не шпиталізують. Лікарі чекають, поки все завершиться природно: або людина одужає, або помре.

Місії для допомоги

На його думку, в такій ситуації міжнародні організації, які мають свої місії, повинні вимагати у РФ відвідати Крим. В Україні є 2 місії з питань прав людини:

спеціальна моніторингова місія ОБСЄ;

моніторингова група ООН.

Рефат Чубаров повідомив, що представники Меджлісу звернулися до ВООЗ і Червоного Хреста, щоб вони вимагали допуску місій у Крим.

Не можна залишати понад 2 мільйони громадян України на території тимчасово окупованого Криму без будь-якої допомоги,

– сказав експерт.

"Ми знаємо, які в місій є аргументи, чому вони не можуть відвідати Крим. Вони посилатимуться на те, що Москва не дає дозвіл на допуск у Крим та використовує принцип консенсусу ОБСЄ", – відзначив голова Меджлісу.

Також він додав, що 26 жовтня 2020 року прийняли заяву, яку вже незабаром офіційно спрямують зі своїми листами до організацій. "Ми вимагатимемо, щоб місії, як мінімум, спрямували письмові звернення до Москви з вимогами пустити їх до Криму. Адже в їхніх мандатах записано, що вони зобов'язані відвідувати будь-який куточок української держави", – наголосив Чубаров.

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