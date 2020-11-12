Ексдепутат Верховної Ради Криму Василь Ганиш, засуджений за держзраду, не повернеться до в’язниці. Житомирський апеляційний суд не задовольнив відповідне клопотання прокуратури. Раніше Ганиша звільнили за станом здоров'я.

Суд 11 листопада розглянув апеляцію прокуратури, яка вимагала повернути Ганиша під варту. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на пресслужбу суду.

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Оголосили резолютивну частину. Суд постановив повернути апеляційну скаргу прокурору,

– йдеться у повідомленні.

Повний текст рішення буде 16 листопада.

Ексдепутата звільнили з в’язниці 1 жовтня 2020 року за станом здоров'я. Прокуратура назвала таке рішення незаконним і подала апеляцію. Однак апеляція була з запізненням, що, можливо, і стало причиною відмови.

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