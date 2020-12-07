Колишній очільник армії Сполучених Штатів Америки в Європі Бен Ходжес впевнений, що Кримський міст потрібен Росії для посилення її присутності в Чорноморському регіоні.

На його думку, міст заблокував Азовське море і став петлею на шиї України. Про це повідомили на сайті "Крим.Реалії".

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Ворота в Азовське море

За словами Ходжеса, міст збудували не просто для зручної логістики та транспорту. Це – ворота в Азовське море.

Коли я побачив збудований міст, то зрозумів, що це петля на Маріуполі, петля на шиї України в Азовському морі,

– зазначив генерал.

Розхитати Захід

Він запевнив, що Росія хотіла раніше і хоче зараз отримати доступ до інших районів Чорного моря, щоб розхитувати Захід. Ходжес запевнив, що з Чорного моря Росія керує:

операцією в Сирії, підтримуючи режим Башара Асада;

операцією у Східному Середземномор'ї в Лівії, надаючи допомогу Халіфі Хафтару.

З Чорного моря Росія зможе впливати на ситуацію в Сербії та Косово і на Закавказзі. "Ми вже бачимо російських так званих миротворців в Нагірному Карабасі", – додав військовий.

Реакції Росії на висловлювання Бена Ходжеса поки немає.

Детальніше про це – у програмі "Крим.Реалії".

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