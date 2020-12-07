Кримський міст є воротами в Азовське море для Росії, – генерал США Ходжес
Колишній очільник армії Сполучених Штатів Америки в Європі Бен Ходжес впевнений, що Кримський міст потрібен Росії для посилення її присутності в Чорноморському регіоні.
На його думку, міст заблокував Азовське море і став петлею на шиї України. Про це повідомили на сайті "Крим.Реалії".
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Ворота в Азовське море
За словами Ходжеса, міст збудували не просто для зручної логістики та транспорту. Це – ворота в Азовське море.
Коли я побачив збудований міст, то зрозумів, що це петля на Маріуполі, петля на шиї України в Азовському морі,
– зазначив генерал.
Розхитати Захід
Він запевнив, що Росія хотіла раніше і хоче зараз отримати доступ до інших районів Чорного моря, щоб розхитувати Захід. Ходжес запевнив, що з Чорного моря Росія керує:
- операцією в Сирії, підтримуючи режим Башара Асада;
- операцією у Східному Середземномор'ї в Лівії, надаючи допомогу Халіфі Хафтару.
З Чорного моря Росія зможе впливати на ситуацію в Сербії та Косово і на Закавказзі. "Ми вже бачимо російських так званих миротворців в Нагірному Карабасі", – додав військовий.
Реакції Росії на висловлювання Бена Ходжеса поки немає.
Останні новини про Кримський міст: що відомо
- У лютому 2016 року розпочалося будівництво Кримського мосту від Таманського півострова у Краснодарському краї до анексованого Росією Криму.
- У 2019 році Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти 6 російських компаній, які брали участь у його будівництві.
- ЄС 1 жовтня 2020 року схвалив введення нових санкцій проти осіб та компаній, причетних до будівництва Кримського мосту. Туди увійшли двоє росіян і 4 російські компанії.
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