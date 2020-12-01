Верховний суд скасував вирок колишньому депутату Верховної Ради Криму Василю Ганишу. Раніше Ганиша засудили до 12 років позбавлення волі за державну зраду.

Справу повернули на апеляційний розгляд

Справу розглядатимуть повторно. Про це повідомив адвокат Ганиша Андрій Руденко в коментарі РБК-Україна.

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Сьогодні Верховний суд розглянув нашу касацію, скасував вирок і повернув справу на повторний апеляційний розгляд,

– розповів Руденко.

Яка була мотивація суду для такого рішення – наразі невідомо.

Ганиша звільнили з місць позбавлення волі через стан здоров'я

Зазначимо, що 1 жовтня Ганиша через стан здоров'я звільнили з місць позбавлення волі. Ще під час розгляду справи захист повідомляв про проблеми з серцем у політика. Житомирська прокуратура оскаржувала рішення служителів Феміди про звільнення.