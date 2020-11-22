У Криму археологи розкопали стародавню керамічну майстерню: цікаві фото
В окупованому Криму археологи виявили залишки керамічної майстерні IV – III століть до нашої ери. Знахідку розкопали в центрі Севастополя на мисі Кришталевий. Зараз там відбуваються будівельні роботи.
Таке відкриття дозволить краще зрозуміти розвиток місцевого гончарного виробництва і життя населення Херсонеса. Там був високий попит на винну керамічну тару – амфори. Про це повідомили на сайті Інституту археології РАН.
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Що розкопали археологи
Археологи розкопали 4 випалювальні печі, які були складені з сирцевих цеглин:
- 2 з них – круглі, які застосовували під час випалювання посуду й амфор;
- 2 – квадратні, які використовували для випалу черепиці.
Розміри давніх печей складають приблизно 3 на 3 метри.
Залишки круглої печі / Фото Archaeolog.ru
У круглих печах археологи знайшли:
► керамічні грузила для ткацьких верстатів з клеймами;
► невеликий керамічний штамп, який використовували для нанесення орнаменту на глиняні вироби.
Штампик та грузик / Колаж 24 каналу
Також експерти розкопали фрагменти бракованої черепиці й амфор.
Піч для випалу черепиці / Фото Archaeolog.ru
Там раніше була територія шириною приблизно 10 метрів. На ній виготовляли та сушили керамічні вироби.
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