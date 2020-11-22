В окупованому Криму археологи виявили залишки керамічної майстерні IV – III століть до нашої ери. Знахідку розкопали в центрі Севастополя на мисі Кришталевий. Зараз там відбуваються будівельні роботи.

Таке відкриття дозволить краще зрозуміти розвиток місцевого гончарного виробництва і життя населення Херсонеса. Там був високий попит на винну керамічну тару – амфори. Про це повідомили на сайті Інституту археології РАН.

Цікаво Поблизу Помпеї виявили стародавні рештки жертв вулкану: вражаючі фото

Що розкопали археологи

Археологи розкопали 4 випалювальні печі, які були складені з сирцевих цеглин:

2 з них – круглі, які застосовували під час випалювання посуду й амфор;

2 – квадратні, які використовували для випалу черепиці.

Розміри давніх печей складають приблизно 3 на 3 метри.



Залишки круглої печі / Фото Archaeolog.ru

У круглих печах археологи знайшли:

► керамічні грузила для ткацьких верстатів з клеймами;

► невеликий керамічний штамп, який використовували для нанесення орнаменту на глиняні вироби.



Штампик та грузик / Колаж 24 каналу

Також експерти розкопали фрагменти бракованої черепиці й амфор.



Піч для випалу черепиці / Фото Archaeolog.ru

Там раніше була територія шириною приблизно 10 метрів. На ній виготовляли та сушили керамічні вироби.