В окупованому Росією Криму 11 грудня чоловік облився пальним й спалив себе та мікроавтобус, у якому він був разом з дружиною. Жінка керувала машиною – їй вдалось вижити.

Наразі невідомо чи перебували в салоні мікроавтобусу інші пасажири. Про інцидент повідомляють підконтрольні окупантам ЗМІ. Відео показали в телеграм-каналі "Україна Online".

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Що відомо про спалення автобусу в Криму

Це був мікроавтобус Mercedes Sprinter. Він прямував на Південнобережному шосе в районі селища Данилівка (Ай-Даніль), що між Ялтою та Гурзуфом.

Чоловік заблокував двері зсередини, облився горючою рідиною і підпалив себе. Він загинув. Жінка вибралась з авто, але отримала серйозні опіки.

В Криму чоловік підпалив себе та свій мікроавтобус: дивіться відео