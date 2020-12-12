У Судаку померла 2-річна дівчинка із пневмонією. Батьки переконані, що лікарі не надали їхній доньці необхідної допомоги. Адже їй не зробили жодних аналізів і взагалі відмовили від шпиталізації.

Про це мовиться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи".

Також у випуску:

Генштаб Збройних сил України знищив записи військових, які вели на початку незаконної окупації Криму у 2014 році. Утилізацію провели за наказом та інструкцією Міністерства оборони.

Організація Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію з мілітаризації Криму, а також – частин Чорного та Азовського морів. Резолюція закликає вивести війська з півострова і припинити протиправну військову діяльність у Чорноморському регіоні.

Ведучий:

Журналіст "Радіо Свобода" Ігор Токар.