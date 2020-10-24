У Криму побили антирекорд із захворюваності на COVID-19. За добу 22 жовтня 2020 року на півострові підтвердили 267 нових випадків захворювання на коронавірус. Місць у кримських лікарнях не вистачає, а лікарі почали масово хворіти.

Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи". Також у випуску: У Криму зникають унікальні озера. За 30 років вони можуть взагалі висохнути. Росія скоює військовий злочин проти кримчан, залучаючи їх на військову службу. До 31 грудня 2020 року на півострові триває осінній призов. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.