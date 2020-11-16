В анексованому Сімферополі ввели нові обмеження в подачі води. Для місцевих жителів вона буде доступною лише 4 години на добу.

Новий графік почне діяти з 17 листопада. Про це повідомляє так зване підприємство "Вода Криму".

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Обмеження ввели через "критичний рівень водосховищ і недопущення мертвих обсягів". Діятимуть вони "до реалізацій заходів щодо стабілізації водопостачання".

Графік постачання води

З вівторка до четверга – з 06:00 до 08:00 та з 18:00 до 20:00.

По п'ятницях, суботах і неділях – з 18:00 до 22:00.

Графік у понеділок визначиться упродовж тижня в процесі тестування.

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