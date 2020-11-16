В Сімферополі знову обмежили подачу води: новий графік
В анексованому Сімферополі ввели нові обмеження в подачі води. Для місцевих жителів вона буде доступною лише 4 години на добу.
Новий графік почне діяти з 17 листопада. Про це повідомляє так зване підприємство "Вода Криму".
До слова Самі винні: Росія звинуватила кримчан у тому, що їм бракує води
Обмеження ввели через "критичний рівень водосховищ і недопущення мертвих обсягів". Діятимуть вони "до реалізацій заходів щодо стабілізації водопостачання".
Графік постачання води
- З вівторка до четверга – з 06:00 до 08:00 та з 18:00 до 20:00.
- По п'ятницях, суботах і неділях – з 18:00 до 22:00.
Графік у понеділок визначиться упродовж тижня в процесі тестування.
Брак води в Криму: що відомо
- До анексії Криму прісна вода потрапляла на півострів через Північно-Кримський канал.
- Після окупації Україна припинила водопостачання.
- Фактично Крим втратив 85% прісної води. Її запаси зараз поповнюють з підземних джерел.
- Екологи попереджають, що такі заходи можуть призвести до засолення ґрунту. Окупанти закликають кримчан економити прісну воду.
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