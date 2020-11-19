В окупованому Криму розпочали виробництво трун з картону. У компанії кажуть, що такі вироби нешкідливі для екології та значно економлять кошти.

Крім цього, картонні труни при кремації згорають в десятки разів швидше, ніж традиційні дерев'яні. Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

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За словами засновника компанії Юрія Пефтієва, виробництво картонних трун допоможе зменшити масштаби вирубки лісів.

Люди економлять гроші. Екологія та ліси зберігаються. І при витрачається значно менше енергоресурсів,

– відзначив він.

Такі труни виготовляють з багатошарового картону, з гідроізоляцією. Вироби витримують до 120 кілограмів, а вага труни не перевищує 5 кілограмів.

Як виготовляють труни з картону: відео

На кришку наносять будь-які зображення

Директор крематорію в окупованому Криму розповів, що на кришку картонної труни за допомогою фотодруку нанести будь-яке зображення "для надання індивідуальності".

"Це може бути індивідуалізовано для кожної людини: рибаку – рибалка, танкісту – танки", – зазначив Михайло Ремез.

Виробники наголосили, що частину прибутків витрачатимуть, щоб висаджувати ліси в анексованому півострові.



Труни з картону в окупованому Криму / Фото пресслужби Кримської національної меморіальної компанії