Повноводні річки стають струмками, в інші викидають нечистоти й відходи: фото водойм Криму
У Криму окупанти продовжують руйнувати природу. На півострові пересихають річки, а запасів прісної води майже не залишилося. Крім того, у водойми зливають токсичні відходи.
Річка Салгир, яка тече у Сімферополі, стала справжнім смітником. У водойму зливають нечистоти та нафтові відходи. Фото того, як вона тепер виглядає, у твіттері оприлюднив блогер з ніком RoksolanaToday&КрымUA.
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Сімферополь. Найчистіші води Салгира,
– підписані фото.
На знімках важко не помітити плівку від нафтових відходів на поверхні річки. Найгірше, що саме цю водойму колись вважали найчистішою.
Салгир в Сімферополі перетворилася на смітник / Фото з твіттеру RoksolanaToday&КрымUA
У водойму зливають відходи та нечистоти / Фото з твіттеру RoksolanaToday&КрымUA
Крім того, блогер повідомляє про ще один факт знищення водойм в Криму окупантами.
Це – фото колись повноводної річки Альма. Тепер вона перетворилася у вузенький струмок.
Крим. Район Бакли і Партизанського водосховища. У 30-метровому руслі тече 30-сантиметрова річка. Колись горда і повноводна річка Альма,
– йдеться під знімком.
Повноводна Альма перетворилася на струмок / Фото з твіттеру RoksolanaToday&КрымUA
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