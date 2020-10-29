У Криму окупанти продовжують руйнувати природу. На півострові пересихають річки, а запасів прісної води майже не залишилося. Крім того, у водойми зливають токсичні відходи.

Річка Салгир, яка тече у Сімферополі, стала справжнім смітником. У водойму зливають нечистоти та нафтові відходи. Фото того, як вона тепер виглядає, у твіттері оприлюднив блогер з ніком RoksolanaToday&КрымUA.

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Сімферополь. Найчистіші води Салгира,

– підписані фото.

На знімках важко не помітити плівку від нафтових відходів на поверхні річки. Найгірше, що саме цю водойму колись вважали найчистішою.



Салгир в Сімферополі перетворилася на смітник / Фото з твіттеру RoksolanaToday&КрымUA





У водойму зливають відходи та нечистоти / Фото з твіттеру RoksolanaToday&КрымUA

Крім того, блогер повідомляє про ще один факт знищення водойм в Криму окупантами.

Це – фото колись повноводної річки Альма. Тепер вона перетворилася у вузенький струмок.

Крим. Район Бакли і Партизанського водосховища. У 30-метровому руслі тече 30-сантиметрова річка. Колись горда і повноводна річка Альма,

– йдеться під знімком.



Повноводна Альма перетворилася на струмок / Фото з твіттеру RoksolanaToday&КрымUA

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Важливо! До 2014 року Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді, утім припинила це після анексії. Тому ситуація на півострові погіршувалася з кожним місяцем. Почали масово міліти та висихати водосховища, річки. Більше про це читайте за посиланням.