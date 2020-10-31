Матері та дружини політв'язнів в анексованому Криму вийшли на одиночний пікет у різних частинах півострова. Вони протестують проти звинувачень їхніх рідних у тероризмі.

Жінки ведуть трансляції своїх пікетів у соціальних мережах. Про це повідомляє громадська організація "Кримська солідарність".

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Хто взяв участь у пікетах

Одиночні пікети влаштували матері та дружини політв'язнів із так званої червоногвардійської групи.

На пікет з плакатом "Мій син – не терорист" у селищі Амурське вийшла Зеліха Абхаїрова – мама Арсена Абхаїрова. 21 жовтня у Південному окружному військовому суді, що у Ростові-на-Дону, державне обвинувачення попросило для нього покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

21 жовтня у Південному окружному військовому суді, що у Ростові-на-Дону, державне обвинувачення попросило для нього покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. На одиночний пікет вийшла також мати політв'язня Ескендера Абдулганієва – Еміне Абдулганієва.

– Еміне Абдулганієва. До пікету долучилася дружина політв'язня Рустема Емірусеїнов а – Зуре Емірусеїнової. Для нього держзвинувачення попросило 18 років позбавлення волі.

а – Зуре Емірусеїнової. Для нього держзвинувачення попросило 18 років позбавлення волі. Водночас мати політв'язня вийшла на автомобільну трасу у районі селища Жовтневе. Жінка простояла лише 3 хвилини, після чого під'їхали співробітники поліції й почали вимагати вимкнути відеотрансляцію у фейсбуці.

Представники правоохоронних органів вимагають пояснень, чому троє людей стоять з плакатом на трасі. Вони не вважають це одиночним пікетом. Жінки заперечують і кажуть, що скористалися законним правом. У всіх вимагають паспортні дані,

– повідомили правозахисники.

У Криму рідні політв'язнів влаштували одиночний пікет / Фото "Кримської солідарності"

Що відомо про політв'язнів

Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова і Рустема Емірусеїнова затримали 14 лютого 2019 року у селі Жовтневе Червоногвардійського району. Їх обвинувачують у причетності до організації "Хізб ут-Тахрір", яка в Росії зарахована до екстремістських.

Коротко про справу "Хізб ут-Тахрір"