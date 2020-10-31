У Криму рідні політв'язнів влаштували одиночний пікет: фото
Матері та дружини політв'язнів в анексованому Криму вийшли на одиночний пікет у різних частинах півострова. Вони протестують проти звинувачень їхніх рідних у тероризмі.
Жінки ведуть трансляції своїх пікетів у соціальних мережах. Про це повідомляє громадська організація "Кримська солідарність".
Важливо Єдиного засудженого за держзраду кримського депутата Ганиша звільнили від покарання: деталі
Хто взяв участь у пікетах
Одиночні пікети влаштували матері та дружини політв'язнів із так званої червоногвардійської групи.
- На пікет з плакатом "Мій син – не терорист" у селищі Амурське вийшла Зеліха Абхаїрова – мама Арсена Абхаїрова. 21 жовтня у Південному окружному військовому суді, що у Ростові-на-Дону, державне обвинувачення попросило для нього покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.
- На одиночний пікет вийшла також мати політв'язня Ескендера Абдулганієва – Еміне Абдулганієва.
- До пікету долучилася дружина політв'язня Рустема Емірусеїнова – Зуре Емірусеїнової. Для нього держзвинувачення попросило 18 років позбавлення волі.
- Водночас мати політв'язня вийшла на автомобільну трасу у районі селища Жовтневе. Жінка простояла лише 3 хвилини, після чого під'їхали співробітники поліції й почали вимагати вимкнути відеотрансляцію у фейсбуці.
Представники правоохоронних органів вимагають пояснень, чому троє людей стоять з плакатом на трасі. Вони не вважають це одиночним пікетом. Жінки заперечують і кажуть, що скористалися законним правом. У всіх вимагають паспортні дані,
– повідомили правозахисники.
У Криму рідні політв'язнів влаштували одиночний пікет / Фото "Кримської солідарності"
Що відомо про політв'язнів
Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова і Рустема Емірусеїнова затримали 14 лютого 2019 року у селі Жовтневе Червоногвардійського району. Їх обвинувачують у причетності до організації "Хізб ут-Тахрір", яка в Росії зарахована до екстремістських.
Коротко про справу "Хізб ут-Тахрір"
- Затримані заявляли, що під час обшуку співробітники ФСБ підкинули в їхні будинки заборонену релігійну літературу.
- 3 листопада всім фігурантам червоногвардійської групи винесуть остаточний вирок.
- Прокуратура вимагає для них від 15 до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.
Поділитися новиною