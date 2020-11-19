У Криму незаконно утримують щонайменше 100 українських політв'язнів: що відомо
В окупованому Криму зараз перебуває приблизно 100 українців, яких незаконно утримують на політичних підставах. Відтак Росія знову порушує права людини, в чому її неодноразово звинувачували.
Про наших політв'язнів сказав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час виступу в Третьому комітеті ГА ООН. Також він навів й інші факти порушення Росією прав людини.
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Ув'язненні журналісти
Посадовець наголосив, що у листопаді 2020 року також стало більше кримських татар, яких засудили до ув'язнення.
Вони отримали шокуючі терміни – від 12 до 17 років – за мирне дотримання ісламських ритуалів,
– сказав Кислиця.
За його словами, працівники ЗМІ також потерпають від незаконного втручання у їхню професійну діяльність. Російська окупаційна влада ув'язнила 9 кримських татар – громадянських журналістів. Вона зараз перебувають за ґратами.
Про що це мовилося на виступі: тези
- Крим окупований Росією, тимчасово і незаконно. Росія вже була визнали державою-окупантом.
- Так звані місцеві органи та посадові особи у Криму є нелегітимними. Системні репресії, вибіркові затримання, переслідування, позасудові страти та тортури перетворилися на щоденну реальність у Криму.
- Росія продовжує залякувати кримськотатарських мусульман та майже остаточно знищила Православну Церкву України на окупованому півострові.
- Довідка. За даними постійного представництва ООН в Україні, 45 тисяч людей вже покинули Крим, а Росія переміщує туди своїх громадян всупереч Женевським конвенціям та протоколам.
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