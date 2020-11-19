В окупованому Криму зараз перебуває приблизно 100 українців, яких незаконно утримують на політичних підставах. Відтак Росія знову порушує права людини, в чому її неодноразово звинувачували.

Про наших політв'язнів сказав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час виступу в Третьому комітеті ГА ООН. Також він навів й інші факти порушення Росією прав людини.

Важливо Генасамблея ООН ухвалила проєкт резолюції щодо прав людини у Криму

Ув'язненні журналісти

Посадовець наголосив, що у листопаді 2020 року також стало більше кримських татар, яких засудили до ув'язнення.

Вони отримали шокуючі терміни – від 12 до 17 років – за мирне дотримання ісламських ритуалів,

– сказав Кислиця.

За його словами, працівники ЗМІ також потерпають від незаконного втручання у їхню професійну діяльність. Російська окупаційна влада ув'язнила 9 кримських татар – громадянських журналістів. Вона зараз перебувають за ґратами.

До слова. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає від Росії негайно припинити грубі порушення прав людини. Крім того, Москва має забезпечити безперешкодний доступ міжнародним правозахисним механізмам на територію тимчасово окупованого півострова.

Про що це мовилося на виступі: тези