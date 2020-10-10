Закрити тунель під Сімферополем планує місцева влада, призначена Кремлем. Шляхопровіж у горах прокладений під злітно-посадковою смугою, тому літак начебто можуть стати мішенню для терористів. Про те, що кримчан відрізають від міста на елекронну пошту "Крим. Реалії" написав мешканець Сімферополя.

Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи". Також у випуску: Водна блокада: Росія готує глобальний позов проти України через воду для Криму. Євросоюз схвалив нові розширені санкції за будівництво Керченського мосту. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.