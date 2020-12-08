Назріває катастрофа: у Криму запасів води для найбільших міст залишилось на тиждень
Запасів води для найбільших міст тимчасово окупованого Росією Криму залишається критично мало. Так, приміром в Аянському водосховищі, яке постачає водою Сімферополь, запасів залишилося приблизно на тиждень.
Така ж критична ситуація у курортних Ялті, Алушті, Євпаторії. Про це пише "Дождь".
Тим часом Засуха в окупованому Криму: у Ялті подаватимуть воду по годинах
Сімферополь наразі забезпечується водою з підземних джерел.
Через посуху природні водоймища обміліли, що і призвело до нинішньої кризи. Крім Сімферополя, вона торкнулася і курортів, наприклад, – Ялти, Алушти і Євпаторії. Там ситуація менш напружена, ніж в Сімферополі, проте з кожним днем вона погіршується,
– пише російське ЗМІ.
Зауважимо, що 7 грудня так званий глава компанії "Вода Криму" Володимир Баженов заявив, що води в Аянському водосховищі, яке живить Сімферополь, вистачить на 8 днів.
Проблеми з прісною водою у Криму: коротко про головне
- Проблеми на півострові розпочалися після окупації, адже до 2014 року до 85% потреб Криму в прісній воді забезпечувала Україна. Це відбувалось через Північно-Кримський канал.
- Через те, що окупанти поповнюють запаси води в Криму із водосховищ природного стоку та підземних джерел, виникло ще більше проблем. Одне з найголовніших – засолення ґрунту на півострові.
- Відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе, однак лише після повної деокупації. Про це неодноразово заявляла влада України.
Та й таке Безводний Марс: Поклонська закликала Маска допомогти Криму та переїхати туди
- Водночас в Україні кризу з водою в окупованому Криму пов’язують із неправильним розподіленням водних ресурсів. Київ наголошує: Росія почала направляти водні ресурси на військові бази, обслуговування військового персоналу, відтак цивільному населенню води стало не вистачати.
Поділитися новиною