Запасів води для найбільших міст тимчасово окупованого Росією Криму залишається критично мало. Так, приміром в Аянському водосховищі, яке постачає водою Сімферополь, запасів залишилося приблизно на тиждень.

Така ж критична ситуація у курортних Ялті, Алушті, Євпаторії. Про це пише "Дождь".

Тим часом Засуха в окупованому Криму: у Ялті подаватимуть воду по годинах

Сімферополь наразі забезпечується водою з підземних джерел.

Через посуху природні водоймища обміліли, що і призвело до нинішньої кризи. Крім Сімферополя, вона торкнулася і курортів, наприклад, – Ялти, Алушти і Євпаторії. Там ситуація менш напружена, ніж в Сімферополі, проте з кожним днем ​​вона погіршується,

– пише російське ЗМІ.

Зауважимо, що 7 грудня так званий глава компанії "Вода Криму" Володимир Баженов заявив, що води в Аянському водосховищі, яке живить Сімферополь, вистачить на 8 днів.

Зверніть увагу! Згідно з міжнародним законодавством, за катастрофу з водою у Криму повністю відповідає держава-окупант Росія.

Проблеми з прісною водою у Криму: коротко про головне

Проблеми на півострові розпочалися після окупації, адже до 2014 року до 85% потреб Криму в прісній воді забезпечувала Україна. Це відбувалось через Північно-Кримський канал.

Через те, що окупанти поповнюють запаси води в Криму із водосховищ природного стоку та підземних джерел, виникло ще більше проблем. Одне з найголовніших – засолення ґрунту на півострові.

Відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе, однак лише після повної деокупації. Про це неодноразово заявляла влада України.

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