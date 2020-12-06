В тимчасово окупованому Росією Криму заявили про так зване нове джерело води для півострова. Підконтрольні Кремлю чиновники запевнили мешканців Сімферополя, що начебто в систему водопостачання міста почне надходити вода з Бештерек-Зуйського водозабору вже з 18 квітня 2021 року.

Водночас проросійська влада Криму хоче побудувати резервуари чистої води та "доставити її в Сімферополь за допомогою насосної станції". Про це в ефірі одного з місцевих провладних телеканалів заявив підконтрольний Кремлю міністр будівництва й архітектури півострова Михайло Храмов, повідомляє "Крим.Реалії".

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Храмов сказав, що на водозаборі в Білогірському районі "Кримгеологія" займаються бурінням 5 свердловин додатково – 3 там вже існують. Згодом їм треба буде обв'язати всі 8 свердловин, зауважив він.

Ми активно будуємо водовід від Бештерек-Зуйського водозабору до Сімферополя. Протяжність становить 21 кілометр, діаметр – 500 міліметрів, у 2 нитки,

– зазначив підконтрольний Росії чиновник.

Також у відповідний об'єкт входить насосна станція і облаштування водозабору, розповів Храмов.

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