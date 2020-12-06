У Криму заявили про "інше" джерело води для півострова: терміни постачання
В тимчасово окупованому Росією Криму заявили про так зване нове джерело води для півострова. Підконтрольні Кремлю чиновники запевнили мешканців Сімферополя, що начебто в систему водопостачання міста почне надходити вода з Бештерек-Зуйського водозабору вже з 18 квітня 2021 року.
Водночас проросійська влада Криму хоче побудувати резервуари чистої води та "доставити її в Сімферополь за допомогою насосної станції". Про це в ефірі одного з місцевих провладних телеканалів заявив підконтрольний Кремлю міністр будівництва й архітектури півострова Михайло Храмов, повідомляє "Крим.Реалії".
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Храмов сказав, що на водозаборі в Білогірському районі "Кримгеологія" займаються бурінням 5 свердловин додатково – 3 там вже існують. Згодом їм треба буде обв'язати всі 8 свердловин, зауважив він.
Ми активно будуємо водовід від Бештерек-Зуйського водозабору до Сімферополя. Протяжність становить 21 кілометр, діаметр – 500 міліметрів, у 2 нитки,
– зазначив підконтрольний Росії чиновник.
Також у відповідний об'єкт входить насосна станція і облаштування водозабору, розповів Храмов.
Нестача води в Криму: головне
- До 85% потреб Криму у прісній воді до 2014 року забезпечувала Україна – постачання відбувалось через Північно-Кримський канал.
- Через окупацію Криму Росією постачання води на півострів припинили. У 2020 році ситуація з водою в Криму стала критичною. За прогнозами експертів, територію може очікувати екологічна катастрофа.
- Підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що Росія може визнати ситуацію з водопостачанням Криму надзвичайною.
- Згідно з міжнародним правом, відповідальність за забезпечення населення Криму водою несе Росія, наголосила Моніторингова місія ООН в Україні.
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