Після анексії Криму, російська влада приватизувала та успішно привласнила українську авіакомпанію "Універсал-Авіа". Відтоді підприємство навмисне доводять до банкрутства, щоб потім його землі віддати під забудову.

Про те, як у Криму нищать знаменитий аеродром – журналістам "Крим. Реалії" на 24 каналі розповіла кримчанка та колишня співробітниця підприємства "Універсал-Авіа". Вона зазначила, що незабаром їх дійсно попросять покинути територію "Заводського".

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Що варто знати про кримський аеродром? Кримський аеродром спершу був військовим. До 2014 року "Універсал-авіа" було українським держпідприємством цивільної авіації. Воно базувалось на аеродромі категорії "Д" 4-го класу "Заводське".



Останні кілька десятиліть аеродром ділять авіаклуб та "Універсал-авіа".



Його пілоти працювали по всьому світу та брали участь у миротворчих місіях ООН.

Плани на "Заводське"

У 2016 році російська влада Криму заявили про плани створити в "Заводському" авіатехнічний спортивний центр, де готували б пілотів легкомоторної авіації й дельтапланеристів.



Аеродром у Криму / Фото "Крим. Реалії"

Більш того – "Заводське" збиралися включити в єдину мережу кримських аеродромів з перспективою внутрішніх і бізнес-рейсів, а також польотів до сусідньої Росії.

Плани змінились – його забудують

Однак буквально на наступний рік плани кардинально змінилися. Всю територію "Заводського" вирішили віддати під житлову та комерційну забудову. Відповідне рішення, за даними кримських ЗМІ, в міськраді Сімферополя затвердили 6 грудня 2018 року.

Поки ж "Заводське" офіційно працює, експлуатуються 2 його ґрунтові злітно-посадкові смуги.



Поки "Заводське" офіційно працює / Фото "Крим. Реалії"

Тим часом фахівці будівельної фірми "Моноліт" вже почали проводити на аеродромі необхідні в таких випадках інженерні вишукування.

Більше про те, як нищать кримський аеродром – дивіться у повному випуску програми "Крим. Реалії" на 24 каналі 17 жовтня о 19:00.