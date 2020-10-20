Під час досліджень на Криті археологи відкопали стародавній палац. Всередині вчені знайшли 90 золотих пластин.

Роботи ведуть на місці стародавнього міста Зомінтос. Це на відстані 7 кілометрів від Аногії, повідомляє Ekatemirini.

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Ми виявили 90 золотих аркушів, які, мабуть, були прикріплені до вівтаря або розкидані навколо нього. Здається, це був ритуальний ідол, ксоанон,

– розповіла керівниця експедиції.

Вчені здивувались, бо здебільшого такі речі знаходять у гробницях, а не в палацах.

Що таке ксоанон? Давньогрецьке архаїчне культове зображення, статуя, ідол, який вирізали з дерева.

Що ще знайшли археологи

Дослідники знайшли монету із зображенням венеціанського дожа, який правив у 1289 – 1311 роках.

Також у палаці знайшли печатку і мушлі.

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На думку керівниці розкопок, на місці можна знайти ще багато цінних речей. Місто, яке досліджують вчені, було культурним, релігійним та економічним центром регіону.