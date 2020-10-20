На Криті знайшли стародавній палац зі скарбами
Під час досліджень на Криті археологи відкопали стародавній палац. Всередині вчені знайшли 90 золотих пластин.
Роботи ведуть на місці стародавнього міста Зомінтос. Це на відстані 7 кілометрів від Аногії, повідомляє Ekatemirini.
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Ми виявили 90 золотих аркушів, які, мабуть, були прикріплені до вівтаря або розкидані навколо нього. Здається, це був ритуальний ідол, ксоанон,
– розповіла керівниця експедиції.
Вчені здивувались, бо здебільшого такі речі знаходять у гробницях, а не в палацах.
Що ще знайшли археологи
- Дослідники знайшли монету із зображенням венеціанського дожа, який правив у 1289 – 1311 роках.
- Також у палаці знайшли печатку і мушлі.
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На думку керівниці розкопок, на місці можна знайти ще багато цінних речей. Місто, яке досліджують вчені, було культурним, релігійним та економічним центром регіону.