Через проблеми із нестачею води в анексованому Криму міліють водойми. Тепер воду мешканцям півострова подають погодинно. Так звана місцева влада переконує, що все під контролем і навіть знають, що робити.

Що відомо про проблеми з водою у Криму – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу. А також, чи Україна готова постачати воду на півострів.

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Водойми висохли в Криму

В анексованому Криму висохли водосховища, озера та водоспад. Водойми міліють через те, що на півострові посилюється проблема з нестачею води.

Замість відомого смарагдового озера Панагія – тепер калюжа. Повністю висохло і озеро Три Сестри.

Дивіться фото смарагдового озера – до та після / Фото The world news

Не тішить око більше ще один колишній магніт для туристів – найбільший водоспад. Влітку Учан-Су, що кримськотатарською мовою означає "вода, яка летить", зазвичай пересихає. Але вже восени, коли починається сезон дощів, вода повертається на скелі. Цього року такого не сталось.



Як виглядав водоспад Учан-Су / Фото Crimea.ru

Що робить тамтешня влада

Севастополь перейшов у режим "підвищеної готовності" через дефіцит води. Російська влада стверджує, що запасів в місті не вистачить і на 3 місяці. Відтак так звана влада запровадила погодинну подачу води у більшості міст півострова.

А російський так званий глава Криму Сергій Аксьонов пропонує стріляти в хмари , щоб викликати дощ.

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Що каже українська сторона

Цю ситуацію українська сторона обговорила на міжнародній конференції. Зокрема висловила чітку позицію: відновлення водопостачання можливе лише у випадку деокупації.

Україна не постачатиме воду для потреб російського військово-промислового комплексу. Водночас у Кремлі уперто заявляють, що можуть забезпечити окупований Крим водою без України. Хоча насправді це не так.

Чому в Криму існує проблема з питною водою? Річ у тім, що Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал з Дніпра. Але коли Росія півострів окупувала у 2014 році, Україна постачання води туди припинила.



Зараз окупанти возять воду в Крим автоцистернами. Бездумне використання підземних вод вже призвело до засолення ґрунтів та висихання значної кількості озер та річок.

План РФ

Уряд Росії розробив план – до 2023 року побудувати промислові будівлі для опріснення морської води та розробити місцеві джерела водопостачання. Водночас у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій прогнозують, що тиск Кремля на Київ щодо відновлення водопостачання півострова буде посилюватись.

Військове загострення

Тим часом секретар РНБО Олексій Данілов не виключає військової ескалації Росії проти України в найближчі місяці. Однак запевняє, що до відсічі українські війська готові. Хоча й закликає владу зосередитися на реформуванні оборонно-промислового комплексу та виробництві високоточної зброї. І залучити до цього процесу країни НАТО.

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