Коли сильно переймаєтесь тим, щоб сподобатись усім, подумайте про те, чи подобаються усі вам? Точно ні.

Коли сильно жалкуємо про те, що колись зробили – чи віримо в те, що такі докори сумління додають енергіі і радості в майбутньому? Навряд чи.

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Так само і багато інших речей, які не вартують наших переживань і точно не мають бути на заваді змінам.

Припиніть це! 9 ознак того, що ви занадто переймаєтесь.

1. "А що якщо?". Ви весь час думаєте про майбутнє. Ви вигадуєте найгірші сценарії і кількасот варіантів "а якщо...", які піднімають рівень вашої тривоги. В більшості випадків ці ситуації ніяк не залежать від вас – ваші тривоги про реакції інших.

Замість того, щоб переживати про те, що може/або не може відбутися, сфокусуймося на тому, як краще підготуватися до можливого розвитку подій.

2. "Шкода, що так сталося". Постійно прокручуєте минуле. Про минуле. Ви постійно перебираєте в пам'яті минулі події, які ранили вас або зачепили. Минуле не зміниш – прийняти його, зрозуміти (або ні) уроки, пробачити, якщо треба, собі і іншим – правильний вибір.

3. Життя – суцільна мережа проблем. Ви постійно думаєте про глобальні проблеми. Коронавірус, екологічна криза, війна-це ті ситуації, які постійно на слуху і піднімають рівень вашої тривоги щораз сильніше. Знати про це i робити все можливе, що від вас залежить – це нормально. Але щосекунди перевіряти новини – ні. Припиніть думати про те, чого змінити не можете.

4. "Читаєте думки інших". Ви постійно намагаетесь вгадати або передбачити, про що думають оточуючі та що вони думають про вас. Припиніть вирішувати за інших. Тут сам себе не розумієш – де там читати думки інших.

5. "Краще синиця в руках, ніж журавель в небі". Ви не наважуєтесь. Ви занадто багато мисленнєвого ресурсу витрачаєте на те, щоб вирішити, що з'їсти на обід чи одягнути на роботу, як сказати, що написати, як повестись.

Ставтесь до буденних виборів легше, вони не вирішують нічого. А ось навичка рішучості – саме те, що треба.

6. Надмірний аналіз всього. Ви занадто багато аналізуєте те, що об'єктивно не виправдовує такої кількості думок – думати і перейматись через чийсь коментар тижні після того, як ви його побачили чи почули, не має жодного сенсу.

7. Безнадійність. Ви застрягаєте в непродуктивних негативних думках про обставини, наприклад, "я не можу цього зробити", "немає сенсу намагатися" або "це ніколи не стане кращим". Замість того, щоб чимдалі стверджуватись у власній безпорадності, робіть маленькі кроки, з яких складається великий шлях.

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8. "Сам собі ворог і критик". Думаєте про себе з великою нелюбов'ю. Ви "застряєте" в непродуктивних негативних думках про себе – наприклад. "Я такий тягар", "Я ненавиджу своє тіло" або "Я ніколи не отримаю визнання, якого хочу". Ви так думаєте, щоб що? Для чого ви самі собі це кажете ?

9. Негативні думки. Узагальнені думки на задньому плані негативного характеру, які постійно відволікають вас. Працюйте на усвідомленістю, вчіться бути в моменті і любити себе в моменті.

Джерело: Facebook