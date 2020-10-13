Напередодні місцевих виборів їхні учасники задіюють брудні технології: розклеюють листівки із брехнею про політичних опонентів та розповсюджують фейки в інтернеті.

Про це йдеться в сюжеті ТРК "Україна", передає УНІАН. Журналісти розповіли, що з різного роду порушень під час цієї кампанії в поліції назбиралося вже 300 кримінальних справ: пошкоджують та крадуть банери кандидатів, нападають на агітаційні намети, погрожують агітаторам.

Так, у Вінниці невідомий пошкодив банер кандидата від "Слуги народу", в Івано-Франківську активісту від "ЄС" погрожували ножем, а в Тернополі — представнику партії "Батьківщина", на Вінниччині вкрали сітілайт партії "Голос".

У Кривому Розі масово розклеювали фейкові листівки для дискредитації одного з кандидатів. Мешканці будинків через це навіть вийшли пікетувати мерію.

Як йдеться у сюжеті, правоохоронці уже відкрили 50 кримінальних проваджень за статтею "Перешкоджання здійсненню виборчого права", якою зазвичай і кваліфікують ці порушення.

У поліції нагадують, що за це передбачена відповідальність від обмеження волі на строк від 2 до 5 років і максимальне покарання — це до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади.

Брудні технології використовують у соцмережах. У тому ж Кривому Розі на фейкових сторінках вигадані кандидати на посаду мера розповсюджували відверту брехню, завдаючи шкоди іміджу одного з кандидатів, розповідають журналісти.

Складна ситуація в Одесі, складна ситуація в Дніпрі, складна ситуація у Львові й так далі, але Кривий Ріг на цьому фоні виглядає лідером. Проти Дмитра Шевчика, коли почали звинувачувати й членів його родини, і його самого в багатьох гріхах. Відповідно, в засобах масової інформації відверто почали проти нього чорнуху, що називається, розміщувати,

– зазначив Кость Бондаренко, керівник Фонду "Українська політика".

Крім того, через коронавірусну епідемію з’явилося ще одне ноу-хау, яке може поставити на окремих дільницях вибори під загрозу зриву.

На певних дільницях, у певних комісіях з’явиться хворий на коронавірус або дійсно, або фейк, і у зв’язку із цим фактично, якщо це відбудеться в останній день, діяльність такої комісії буде паралізована, вона не зможе приймати рішення, і, відповідно, вибори можуть бути такими, що не відбулися,

– заявив політичний експерт Геннадій Дубов.

Аби це питання вирішити, потрібно внести зміни до законодавства, проте Верховна Рада поки через коронавірус не працює, принаймні, до 20 жовтня.