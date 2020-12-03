У Кривому Розі 3 грудня на шахті "Тернівська" стався обвал гірської породи. Під завалами опинився один шахтар – його вже врятували, але невідомо в якому він стані.

На місці обвалу працюють рятувальники. Про це повідомляє сайт "Перший Криворізький". Читайте також Потужний вибух у промзоні поблизу Бристоля: ЗМІ пишуть про жертв та зниклих – фото Обвал на шахті у Кривому Розі: що відомо? Обвал гірської породи стався на глибині 1383 метрів. Постраждав один чоловік, його вдалося дістати з-під обвалу. У якому він стані наразі невідомо. На місці працюють 16 рятувальників ДСНС та 3 машини техніки. Шахта "Тернівська" входить у ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат". Це одна з шахт, де восени 2020 року відбувались страйки. У підконтрольному Росії Донецьку 17 листопада стався вибух на шахті. Загинула одна людина. Трагедія сталась на вугільній шахті імені Олександра Скочинського.