У Кривому Розі на 12-річну дівчину обвалилася стеля: її дістали з-під завалів – фото
У Кривому Розі 6 грудня в одному з приватних житлових будинків обвалилася стеля. Вдома в цей час перебувала 12-річна дівчина, яка й постраждала внаслідок ситуації. На місце викликали рятувальників, які дістали її з-під завалів.
Трагедія трапилась на вулиці Теплій у Центрально-міському районі міста. Рятувальників викликали о 11:53, повідомила ДСНС Дніпропетровщини.
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Причина обвалу
Коли рятувальники прибули на місце виклику, то виявили, що, найімовірніше, стеля впала через аварійний стан. Трагедія трапилась на кухні одноповерхового будинку. Площа стелі – 15 квадратних метрів.
Будівля після обвалу стелі / Фото ДСНС
Стан дитини
Коли дівчину витягнули з-під завалів, її одразу передали лікарям. Медики оглянули дитину і запевнили, що серйозних травм в неї немає. Необхідності у госпіталізації не було.
Дівчину витягнули з-під завалів рятувальники / Фото ДСНС
12-річну дівчину винесли з будівлі / Фото ДСНС
Для надання допомоги залучили 6 людей та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Обвал стелі: схожі трагедії
- Варто зазначити, що такі події трапляються досить часто. До прикладу, у грудні 2019 року обвалилася стеля у лікарні Кривого Рогу. На щастя, тоді ніхто не постраждав.
- Також стеля падала у харківській школі. Це трапилось у жовтні 2019 року. Тоді також постраждалих не було, адже інцидент стався, коли у школі нікого не було.
- Без постраждалих не обійшлось у Харкові у січні 2019 року. Там обвалився дах недобудованого торговельного павільйону, тоді постраждали 3 людини, яких госпіталізували у лікарню.
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