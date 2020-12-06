У Кривому Розі 6 грудня в одному з приватних житлових будинків обвалилася стеля. Вдома в цей час перебувала 12-річна дівчина, яка й постраждала внаслідок ситуації. На місце викликали рятувальників, які дістали її з-під завалів.

Трагедія трапилась на вулиці Теплій у Центрально-міському районі міста. Рятувальників викликали о 11:53, повідомила ДСНС Дніпропетровщини.

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Причина обвалу

Коли рятувальники прибули на місце виклику, то виявили, що, найімовірніше, стеля впала через аварійний стан. Трагедія трапилась на кухні одноповерхового будинку. Площа стелі – 15 квадратних метрів.



Будівля після обвалу стелі / Фото ДСНС

Стан дитини

Коли дівчину витягнули з-під завалів, її одразу передали лікарям. Медики оглянули дитину і запевнили, що серйозних травм в неї немає. Необхідності у госпіталізації не було.



Дівчину витягнули з-під завалів рятувальники / Фото ДСНС



12-річну дівчину винесли з будівлі / Фото ДСНС

Для надання допомоги залучили 6 людей та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

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