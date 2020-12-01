Один з відомих у Кривому Розі діджеїв зайнявся мікрофермерством. Цьому сприяли карантинні обмеження, адже діяльність нічних клубів опинилась під забороною, а на життя треба було все одно якось заробляти.

Разом із помічником вирощують до 20 культур, які охоче купують місцеві кафе, ресторани, а також містяни, які хочуть урізноманітнити свій раціон. Як вдалось перекваліфікуватись з діджеїнгу до мікрофермерства, дізнавались журналісти 24 каналу.

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Мікрофермерство допомогло пережити локдаун

Наприкінці 2019 року відомий у Кривому Розі діджей Олександр Вальмонт спробував себе для цікаовсті у вирощуванні мікрозелені. Як виявилось, не прогадав. Під час весняного карантину через COVID-19 нічні клуби зачинили. Тож мікрофермерство допомогло пережити йому складний період.

Я поставив редиску під фітолампи. Вона виросла і я просто її відірвав, спробував. І ось 2 листочки були ( на смак – 24 канал) як редиска. І я подумав, навіщо чекати, можна і так їсти,

– розповів Вальмонт.

На фермі – 20 видів культур

На фермі площею у 80 квадратних метрів вирощують до 20 видів культур:

соняшник;

гірчиця;

листя салату;

петрушка;

редис;

амарант;

базилік;

фіолетова капуста;

горох;

сочевиця;

а також їстівні квіти для сервірування страв.

Продажі здійснюють телефоном і через власну інстаграм-сторінку. На брак клієнтів не скаржаться, хоча й працюють тільки по місту.

Коли ми тільки починали вирощувати, було приблизно 20 – 25 видів. Зараз ми звели до мінімуму, до найпопулярніших культур. Краще мати хорошу якість,

– також зазначив діджей.



Їстівні квіти для сервірування / Скриншот з відео

Хто працює на мікрофермі

На цій мікрофермі працює всього 2 людини. Допомагає діджею-мікрофермеру Олег Томілін. Хлопець навчається на агробіотехнолога на третьому курсі столичного університету біоресурсів та природокористування. Продовжує родинну династію агрономів. Втім потрапив на ферму мікрозелені волею долі. І жодного разу не пожалкував.

Електронна музика сприяє врожайності

Вальмонт зазначив, за аналогією ферм, де коровам вмикають класичну музику для покращення надоїв, для кращої врожайності вмикає своїм підопічним електронну музику. Чи є від того ефект, підтверджень немає, але діджейська практика зайвою не буде.



Мікрозелень, яку вирощує діджей у Кривому Розі / Скриншот з відео

Щойно карантинні обмеження в роботі нічних клубів скасують, хлопець повернеться до улюбленої діджейської справи, якою займається 12 років. Але і мікрофермерство не покине.

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