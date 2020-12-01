Від клубу – до фермерства: у Кривому Розі діджей вирощує мікрозелень
Один з відомих у Кривому Розі діджеїв зайнявся мікрофермерством. Цьому сприяли карантинні обмеження, адже діяльність нічних клубів опинилась під забороною, а на життя треба було все одно якось заробляти.
Разом із помічником вирощують до 20 культур, які охоче купують місцеві кафе, ресторани, а також містяни, які хочуть урізноманітнити свій раціон. Як вдалось перекваліфікуватись з діджеїнгу до мікрофермерства, дізнавались журналісти 24 каналу.
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Мікрофермерство допомогло пережити локдаун
Наприкінці 2019 року відомий у Кривому Розі діджей Олександр Вальмонт спробував себе для цікаовсті у вирощуванні мікрозелені. Як виявилось, не прогадав. Під час весняного карантину через COVID-19 нічні клуби зачинили. Тож мікрофермерство допомогло пережити йому складний період.
Я поставив редиску під фітолампи. Вона виросла і я просто її відірвав, спробував. І ось 2 листочки були ( на смак – 24 канал) як редиска. І я подумав, навіщо чекати, можна і так їсти,
– розповів Вальмонт.
На фермі – 20 видів культур
На фермі площею у 80 квадратних метрів вирощують до 20 видів культур:
- соняшник;
- гірчиця;
- листя салату;
- петрушка;
- редис;
- амарант;
- базилік;
- фіолетова капуста;
- горох;
- сочевиця;
- а також їстівні квіти для сервірування страв.
Продажі здійснюють телефоном і через власну інстаграм-сторінку. На брак клієнтів не скаржаться, хоча й працюють тільки по місту.
Коли ми тільки починали вирощувати, було приблизно 20 – 25 видів. Зараз ми звели до мінімуму, до найпопулярніших культур. Краще мати хорошу якість,
– також зазначив діджей.
Їстівні квіти для сервірування / Скриншот з відео
Хто працює на мікрофермі
На цій мікрофермі працює всього 2 людини. Допомагає діджею-мікрофермеру Олег Томілін. Хлопець навчається на агробіотехнолога на третьому курсі столичного університету біоресурсів та природокористування. Продовжує родинну династію агрономів. Втім потрапив на ферму мікрозелені волею долі. І жодного разу не пожалкував.
Електронна музика сприяє врожайності
Вальмонт зазначив, за аналогією ферм, де коровам вмикають класичну музику для покращення надоїв, для кращої врожайності вмикає своїм підопічним електронну музику. Чи є від того ефект, підтверджень немає, але діджейська практика зайвою не буде.
Мікрозелень, яку вирощує діджей у Кривому Розі / Скриншот з відео
Щойно карантинні обмеження в роботі нічних клубів скасують, хлопець повернеться до улюбленої діджейської справи, якою займається 12 років. Але і мікрофермерство не покине.
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