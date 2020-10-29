У Кривому Розі Nissan збив двох школярів на пішохідному переході: відео 18+
Жахлива аварія із постраждалими дітьми сталася вдень 29 жовтня на мікрорайоні 7-й Зарічний у Кривому Розі. Nissan Tiida на пішохідному переході збив двох хлопців 10 і 13 років.
Про криваву аварію повідомляє "Перший Криворізький". Відео збиття пішоходів хетчбеком записав відеореєстратор машини, яка була поруч із місцем ДТП.
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Що відомо про постраждалих
Від удару хлопців 10 та 13 років відкинуло від авто на декілька метрів. Молодший хлопець отримав важки травми. Його у тяжкому стані госпіталізували до місцевої реанімації. Наразі лікарі намагаються зробити все, аби пацієнта перевели до Дніпровської обласної дитячої лікарні.
Старшому школяру пощастило більше. Він отримав закриту черепно-мозкову травму, перелом ключиці та забої. Але медики оцінюють його стан як стабільний.
Nissan зніс школярів 10 та 13 років / Фото Перший Криворізький
Водія-порушника правоохоронці затримали. Йому загрожує до дев'яти років обмеження волі.
Типова для України аварія
Аналогічні ДТП, коли водії не бачать пішоходів через машини, які їх пропускають, стаються у нашій країні кожного дня. Але це не вчить власників авто хоча б знижувати швидкість перед переходом, якщо хтось з інших водіїв у крайній смузі зупинився.
Дивіться відео жахливої аварії у Кривому Розі 18+: