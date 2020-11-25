Жахлива ДТП із загиблими та постраждалими сталася вранці 25 листопада в Інгулецькому районі Кривого Рогу. Зіштовзнулися автобус місцевого підприємства, легковик російського автопрому та іномарка.

Внаслідок зіткнення Volkswagen, "ВАЗ" та Icarus на вулиці Рудній в Кривому Розі отримали серйозні травми 3 осіб. Один із постраждалих в авто Volkswagen помер на місці події, передає 1 криворізький.

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В автобусі пасажирів на момент ДТП не було.

Що відомо про смертельну аварію в Кривому Розі

Судячи з фотографій з місця зіткнення, удар був настільки сильним, що Volkswagen зазнав серйозних ушкоджень. Людей з іномарки вирізали бійці ДСНС за допомогою спецзасобів.



Витягнути постраждалих з Volkswagen без спецзасобів було неможливо / Фото 1kr.ua

Один з постраждалих у "німці" перебуває в реанімації. До лікарні госпіталізували також людину, яка була у "ВАЗі".

Через що саме сталася ДТП, невідомо.

Наразі на місці інциденту працюють слідчі. Вони встановлюють всі обставини аварії.

За фактом ДТП із загиблими правоохоронці мають відкрити кримінальне провадження.



У ДТП постраждали 2 особи, ще 1 загинула / Фото 1kr.ua