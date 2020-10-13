Боротьба за крісло мера Кривого Рогу загострилась і нині там триває справжня передвиборча війна.

Про це в ефірі 24 каналу заявив політолог Кость Бондаренко.

За словами політолога у місті, де довгий час при владі перебував Вілкул виник цілий клан, якій наразі намагається втримати владу в будь-якій спосіб.

"Передвиборча війна в Кривому Розі має місце, адже відбувається дуже багато різного роду акцій, залякування суперників, тиску на суперників. Тут є кілька моментів, на які було б варто звернути увагу. У Кривому Розі довгий час при владі перебували Вілкул і, відповідно сьогодні, клан Вілкулів намагається втримати владу і відбувається протистояння. Мер міста Юрій Вілкул і його син розраховують на те, що в них і надалі буде підтримка. Хоча соціологія цього вже не показує. В цілому, Кривий Ріг дає багато сигналів з приводу того, що там не все чисто і чесно", – розповів Бондаренко.

Нагадаємо, У Кривому Розі поліція відкрила кримінальне провадження через погрози родині кандидата в мери міста від партії "Слуга народу" Дмитра Шевчика. Крім того, за словами політика, проти нього і членів його сім'ї ведуть брудну інформаційну кампанію. Так, у соцмережах невідомі створюють фейкові групи, через які поширюють неправдиві пости. У криворізькій організації "Слуга Народу" заявляють, що таким чином конкуренти хочуть посіяти сумніви серед мешканців Кривого Рогу. Політологи ж це явище називають "передвиборчою війною".

Автор: Оля Мельник