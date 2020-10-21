Журналіст Денис Казанський вважає, що в мери Кривого Рогу від "Європейської Солідарності" балотується людина чинного мера Юрія Вілкула. Йдеться про колишнього регіонала Юрія Ярового.

За словами Казанського Яровий відкрито виступає за Вілкула та фактично є його технічним кандидатом. Про це журналіст написав на своїй фейсбук-сторінці.

Який треш у Кривому Розі. Яровий відкрито топить за Вілкула, розповідає, що команда Зе організувала проти нього репресії і публічно висловлює Вілкулу свою підтримку. Тобто, фактично виступає технічним кандидатом чинного мера,

– наголосив Казанський.

Він додав, що у січні 2014 року друг та партнер Ярового – депутат Дніпропетровської обласної ради Сергій Поліщук – нібито нацьковував на місцевих активістів Євромайдану тітушок з битами, про що тоді писала місцева преса. Ба більше – один із тітушок, який тоді приходив бити прихильників Майдану, Андрій Сивограков, тепер балотується другим за списком "Європейської Солідарності" до міської ради.

"Якийсь пекельний сюрреалізм. Цікаво, що Петро Олексійович думає з цього приводу?" – запитав Казанський.