Розгулював з ножем: у Кривому Розі затримали небезпечного чоловіка – фото
Озброєний чоловік ходив вулицями Кривого Рогу та не зовсім адекватно поводився. Через це перехожі, які з ним побачилися, викликали поліцію.
Порушника порядку затримали на вулиці Едуарда Фукса, повідомила у фейсбуці пресслужба патрульної поліції Кривого Рогу. Правоохоронцям довелося застосовувати до чоловіка кайданки.
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Що відомо про чоловіка з ножем, який розгулював вулицями Кривого Рогу
Інформація про озброєного перехожого надійшла поліцейським близько 9:00. Коли правоохоронці прибули на місце виклику, вони побачили, як чоловік бігає з ножем у руках.
Поява патрульних чоловіка збила з пантелику, він занервував та намагався уникнути спілкування. Патрульні вимагали, щоб зловмисник поклав зброю на землю, але він намагався втекти у напрямку школи.
Переслідування було не довгим. Поліціянти зупинили чоловіка. Згодом затриманого передали слідчим. Вже вони мають кваліфікувати правопорушення та намагатися притягнути його до відповідальності.
Втекти зловмиснику не вдалося / Фото пресслужби патрульної поліції Кривого Рогу
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