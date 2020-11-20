Озброєний чоловік ходив вулицями Кривого Рогу та не зовсім адекватно поводився. Через це перехожі, які з ним побачилися, викликали поліцію.

Порушника порядку затримали на вулиці Едуарда Фукса, повідомила у фейсбуці пресслужба патрульної поліції Кривого Рогу. Правоохоронцям довелося застосовувати до чоловіка кайданки.

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Всі обставини інциденту з'ясовують слідчі Покровського відділення поліції міста.

Що відомо про чоловіка з ножем, який розгулював вулицями Кривого Рогу

Інформація про озброєного перехожого надійшла поліцейським близько 9:00. Коли правоохоронці прибули на місце виклику, вони побачили, як чоловік бігає з ножем у руках.

Поява патрульних чоловіка збила з пантелику, він занервував та намагався уникнути спілкування. Патрульні вимагали, щоб зловмисник поклав зброю на землю, але він намагався втекти у напрямку школи.

Переслідування було не довгим. Поліціянти зупинили чоловіка. Згодом затриманого передали слідчим. Вже вони мають кваліфікувати правопорушення та намагатися притягнути його до відповідальності.



Втекти зловмиснику не вдалося / Фото пресслужби патрульної поліції Кривого Рогу