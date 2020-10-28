У Кривому Розі на Дніпропетровщині 28 жовтня під час руху вантажного потягу зійшли з рейок 14 вагонів з вугіллям. Внаслідок події люди не постраждали.

Деталі інциденту у Кривому Розі

Аварія трапилася на околицях Кривого Рогу вночі о 04:10. За попередніми даними, причиною стало роз’єднання зчеплення між вагонами. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Дніпропетровської області.

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Вагони, які зійшли з рейок, були навантажені сипким вантажем чорного кольору – ймовірно, вугіллям. Внаслідок аварії воно розсипалося у приколійній смузі.

За даними видання 0564.ua потяг скаладався із 59 вагонів, 5 – повністю перекинулися. Рух на ділянці, де трапилася аварія, перекрили.



У Кривому Розі вантажні вагони зійшли з рейок / Фото Нацполіції Дніпропетровської області

Наразі правоохоронці ліквідовують наслідки аварії. Тривають слідчі дії.

За цим фактом поліція відкрила кримінальну справу за порушення правил безпечного руху залізничного транспорту.



У Кривому Розі перекинулися 5 вагонів з вугіллям / Фото Михайла Волинця



Правоохороці ліквідовують наслідки аварії потяга у Кривому Розі / Фото Михайла Волинця