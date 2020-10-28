У Кривому Розі зійшли з рейок 14 товарних вагонів: фото
У Кривому Розі на Дніпропетровщині 28 жовтня під час руху вантажного потягу зійшли з рейок 14 вагонів з вугіллям. Внаслідок події люди не постраждали.
Деталі інциденту у Кривому Розі
Аварія трапилася на околицях Кривого Рогу вночі о 04:10. За попередніми даними, причиною стало роз’єднання зчеплення між вагонами. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Дніпропетровської області.
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Вагони, які зійшли з рейок, були навантажені сипким вантажем чорного кольору – ймовірно, вугіллям. Внаслідок аварії воно розсипалося у приколійній смузі.
За даними видання 0564.ua потяг скаладався із 59 вагонів, 5 – повністю перекинулися. Рух на ділянці, де трапилася аварія, перекрили.
У Кривому Розі вантажні вагони зійшли з рейок / Фото Нацполіції Дніпропетровської області
Наразі правоохоронці ліквідовують наслідки аварії. Тривають слідчі дії.
За цим фактом поліція відкрила кримінальну справу за порушення правил безпечного руху залізничного транспорту.
У Кривому Розі перекинулися 5 вагонів з вугіллям / Фото Михайла Волинця
Правоохороці ліквідовують наслідки аварії потяга у Кривому Розі / Фото Михайла Волинця