Журналісти знайшли близьку подругу господаря Кремля Володимира Путіна – Світлану Кривоногих. Вона є мультимільйонеркою: володіє нерухомістю у Москві, Сочі та Петербурзі, а також отримує розкішні подарунки від друзів російського президента. Вартість її активів становить 1,1 мільярда рублів. Крім того, донька Світлани є дуже схожою на Путіна.

Маловідома сусідка відомих друзів Путіна

Проживає вона на Кам'яному острові в Санкт-Петербурзі. Це найбільш елітне місце для життя у місті. А першими мешканцями цієї місцини на початку 2000-х стали люди з найближчого оточення тодішнього президента-початківця Володимира Путіна. Про це мовиться у матеріалі видання 'Проект'.

До речі Зверніть увагу Як корумпований бос, – Обама розкритикував Путіна і назвав Росію страшною

Усі друзі Путіна стали власниками квартир в житловому комплексі на 2-й Березовій алеї. Його збудовано в стилі петербурзьких особняків XIX століття. І він є закритим для сторонніх: як фізично – парканом і ровом з водою, так і символічно: просто так прийти в офіс забудовника та придбати апартаменти було не можна. А пропонували такі квартири "тільки серед знайомих".



Елітні помешкання на Кам'яному острові у Петербурзі / Фото "Проекту"

У підсумку в будинку на Березовій алеї оселилися спаринг-партнери Путіна по дзюдо Василь Шестаков і Аркадій Ротенберг, товариші президента по дачному кооперативу "Озеро" Юрій Ковальчук, Сергій Фурсенко, Віктор М'ячин і Микола Шамалов і ще низка людей, тим чи іншим чином пов'язаних із російським очільником.

Також серед них квартиру тут отримала й Світлана Кривоногих. Деякі її сусіди навіть досі не бачили жінку.



Будинок на Кам'яному острові, в якому розташовуэться квартира Кривоногих / Фото "Проекту"

Неочікуване багатство для Світлани Кривоногих

Виросла вона у дореволюційній комуналці, навколо якої – типовий "Бандитський Петербург". Зокрема, сусід Світлани і брат подруги був пов'язаним із криміналом.

Грошей в сім'ї не було: отримавши на початку 90-х атестат зрілості, Світлана якийсь час підробляла прибиральницею в магазині неподалік. Вступила до університету економіки та фінансів на кафедру міжнародних економічних відносин. Але не пам'ятаємо, чи ходила на заняття,

– пригадали друзі дитинства Світлани.



Бдуинок, в якому виросла Світлана Кривоногих – та сама комуналка / Фото "Проекту"

В 2000 році Кривоногих отримала диплом університету. І в тому ж році разом із матір'ю раптово покинула комуналку та стала власницею елітної нерухомості. Колишні сусіди сім'ї Кривоногих на запитання журналістів, звідки у жінки могли бути такі гроші, відповідають, що у неї у 1990-х з'явився заможний залицяльник. Кажуть, що це був "чиновник влади Петербурга".

У публічних документах жодної згадки про чоловіка Світлани Кривоногих, звісно, немає. Однак тут можна знайти джерело її раптового багатства.

На початку 2000-х Світлана стає акціонеркою банку "Россия", який пов'язують з Путіним. Сьогодні ця фінустанова входить до 20 найбільших у Росії.

Жінка ще й володіє туристичною базою "Ігора", де дуже любить відпочивати російський президент.

Водночас У 2001 році Кривоногов реєструє в Петербурзі фірму "Релакс", на яку зрештою записують її частку в банку.

Станом на початок 2019 року Кривоногих володіла приблизно 2,8% акцій "Росії". Це майже 800 мільйонів рублів або навіть більше – все залежить він ринкової вартості банку.

За підтримки "Росії" Кривоногов стала власницею ще одного об'єкту дозвілля – "Ленінград центру" в Таврійському саду в Петербурзі. В 2014 році її доля становила 75%.

Активи та власність Кривоногих і надалі зростає. З усім цим їм допомагали та допомагають друзі та знайомі Путіна.



Курорт "Ігора", яким володіє Кривоногих і де любить відпочивати Путін / Фото "Проекту"

За даними "Проекту", якщо газети і пишуть про ці активи, то згадують Кривоногих лише мигцем, сприймаючи її як особу, наближена до Юрія Ковальчука. Того самого сусіда Путіна по "Озеру", якому належать майже 40% акцій кооперативу.

Радимо ознайомитися Росія повертається у 1990-і: як Путін і його прибічники знищують економіку країни

Подруга президента

У 1999 році Кривоногих не просто летіла до Москви на одному літаку з Путіним, а і розмістилися в кріслі перед ним. Більше того, свій квиток вона придбала за 8 хвилин до того, як це зробив тодішній директор ФСБ Росії. Сам Путін вирушив у рейс нібито по роботі – разом зі своїм колегою Віктором Золотовим. Останній сьогодні є очільником Росгвардії.



На початку "нульових" Кривоногих часто літала між Петербургом і Москвою / Фото "Проекту"

Видання додає, що на рубежі століть Кривоногих взагалі часто можна було побачити в літаках, що курсують між Петербургом і Москвою. Її постійною супутницею була подруга на ім'я Діна Цілевич. Щонайменше двічі дівчат супроводжував Золотов. У ті часи власне із Золотовим і була пов’язаною Цілевич.

Щодо знайомства Кривоногих із Путіним, то воно розпочалося в 90-х – ще до того, як його обрали президентом. Тривали їхні взаємини на початку 2000-х і, найімовірніше, завершилися до кінця 2010-х.

Імовірна третя донька Путіна

Цікаво, що у Кривоногих є дочка, яка народилася в 2003 році. Саме тоді Путін починав підготовку до перших у своїй кар'єрі перевиборів. У документах батька Єлизавети Кривоногих не вказано, відомо тільки її по батькові – Володимирівна.



Єлизавета Кривоногих – імовірна донька Путіна / Фото "Проекту"

Сьогодні Єлизавета живе під іншим прізвищем і веде акаунти в соціальних мережах під вигаданим ім'ям. Судячи з портретних знімків, які вдалося отримати журналістам, вона – феноменально схожа на президента Росії.

До такого ж висновку дійшов професор Хассан Угайл – директор центру візуального аналізу університету Бредфорда, Велика Британія. Проведений ним комп'ютерний аналіз показав, що схожість Путіна та молодшої Кривоногих – 70,44%. Зауважимо, схожість, вища за 75%, означає, що на знімках – один і той же чоловік.