Збройні сили України готові провести спецоперацію, в ході якої можуть взяти в полон ватажків проросійських бойовиків. В українських військовослужбовців вже був подібний досвід.

Воїни ЗСУ у 2017 році успішно ліквідували одного з керівників бойовиків. Про це заявив генерал Збройних сил України, заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергій Кривонос в інтерв'ю Obozrevatel.

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Так, тоді двоє військовослужбовців знищили начальника так званої "народної міліції" на окупованій Луганщині Олега Анащенка.

За словами генерала, втрат серед українських захисників не було. Деякі з них потрапили в полон, однак у 2019 році їх обміняли.

Це завдання (захоплення у полон ватажків бойовиків – 24 канал) можна успішно виконати,

– наголосив Кривонос.

Чи зможуть ЗСУ захопити бойовиків в полон на окупованих територіях

Заступник секретаря РНБО зауважив, що можливості ЗСУ дозволяють виконати завдання у будь-якій точці країни, якщо на це буде політичне рішення відповідно до наявних політичних документів.