Криза КСУ та бюджет-2021: що потрібно зробити депутатам до кінця року
У Верховній Раді до кінця 2020 року депутати повинні встигнути зробити все, з чим не впорались за декілька місяців. Зокрема, проголосувати в другому читанні проєкт бюджету на 2021 рік та вирішити конституційну кризу.
Заради цього народні обранці вже найближчим часом можуть зібратися на позачерговому засіданні. Про це мовиться у сюжеті 24 каналу.
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За словами Дмитра Разумкова, Верховна Рада має 10 днів, щоб ознайомитися з проєктом бюджету на 2021 рік.
Це великий документ, який треба вивчити. Лише після цього голосувати,
– заявив глава парламенту.
Конституційна криза в Україні
Ще одне питання для народних депутатів – як вирішити конституційну кризу. Його не можна відкладати, адже від цього залежить отримання фінансової допомоги МВФ.
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Володимир Зеленський вже подав законопроєкт про відновлення кримінальної відповідальності за недостовірну інформацію в деклараціях. Схожий документ Разумкова вже пройшов комітет.
На їхній базі голова Верховної Ради пропонує створити альтернативний законопроєкт і саме за нього проголосувати. Водночас від першої ідеї Зеленського про розпуск Конституційного Суду депутати відмовилися.
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"Не можна ампутувати ногу, щоб вилікувати подряпину. Сподіваюся, що навіть ті, хто мав такі анархічні або радикальні настрої, взялися за голову й більше "екзотичних" пропозицій не буде", – заявив голова фракції "Голос" Сергій Рахманін.
За що ще треба проголосувати
Поки в Україні не запровадили локдакун, у парламенті повинні проголосувати за президентський законопроєкт щодо відшкодування збитків для бізнесу.
Згідно з документом, через жорсткі карантинні обмеження підприємці зможуть отримати по 8 тисяч гривень.
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У 2020 році парламентарі працюватимуть до 18 грудня. До своїх посадових обов'язків вони повернуться вже 11 січня 2021 року.
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