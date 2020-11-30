У Верховній Раді до кінця 2020 року депутати повинні встигнути зробити все, з чим не впорались за декілька місяців. Зокрема, проголосувати в другому читанні проєкт бюджету на 2021 рік та вирішити конституційну кризу.

Заради цього народні обранці вже найближчим часом можуть зібратися на позачерговому засіданні. Про це мовиться у сюжеті 24 каналу.

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За словами Дмитра Разумкова, Верховна Рада має 10 днів, щоб ознайомитися з проєктом бюджету на 2021 рік.

Це великий документ, який треба вивчити. Лише після цього голосувати,

– заявив глава парламенту.

Довідка. Кабмін 26 листопада 2020 року затвердив проєкт бюджету-2021 до 2 читання. Денис Шмигаль заявив, що у 2021 році очікують зростання економіки, що дозволить збільшити видатки на медицину, освіту, оборону тощо. Детальніше про це – читайте тут.

Конституційна криза в Україні

Ще одне питання для народних депутатів – як вирішити конституційну кризу. Його не можна відкладати, адже від цього залежить отримання фінансової допомоги МВФ.

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Володимир Зеленський вже подав законопроєкт про відновлення кримінальної відповідальності за недостовірну інформацію в деклараціях. Схожий документ Разумкова вже пройшов комітет.

На їхній базі голова Верховної Ради пропонує створити альтернативний законопроєкт і саме за нього проголосувати. Водночас від першої ідеї Зеленського про розпуск Конституційного Суду депутати відмовилися.

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"Не можна ампутувати ногу, щоб вилікувати подряпину. Сподіваюся, що навіть ті, хто мав такі анархічні або радикальні настрої, взялися за голову й більше "екзотичних" пропозицій не буде", – заявив голова фракції "Голос" Сергій Рахманін.

За що ще треба проголосувати

Поки в Україні не запровадили локдакун, у парламенті повинні проголосувати за президентський законопроєкт щодо відшкодування збитків для бізнесу.

Зверніть увагу! У Верховній Раді 26 листопада 2020 року зареєстрували проєкт закону Володимира Зеленського про підтримку підприємців під час карантину. Його вже передали на розгляд керівництва парламенту. Детальніше про це – читайте тут.

Згідно з документом, через жорсткі карантинні обмеження підприємці зможуть отримати по 8 тисяч гривень.

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У 2020 році парламентарі працюватимуть до 18 грудня. До своїх посадових обов'язків вони повернуться вже 11 січня 2021 року.