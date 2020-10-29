Ситуацію для населення ускладнить підвищення цін на газ, яке відбудеться в листопаді.

Незабаром почнуться великі кадрові ротації, й до третини усіх міністрів в Уряді може бути буде змінено, вважає політолог Володимир Фесенко. Адже виборчий період аналітики називають традиційним часом нових правил і викликів.

Можуть бути кадрові зміни у офісі Президента і в Уряді. За великою ймовірністю, і так було раніше, буде зміна скоріш за все губернаторів, районних керівників – це буде теж,

– вважає Фесенко.

Поки кадрові питання будуть у державному пріоритеті, посилення економічної кризи не оминути, кажуть експерти. У цей період вони радять дорожити своїм робочим місцем. Пояснюють: саме це забезпечить стабільність родин у кризовий період, яку, зокрема, може похитнути суттєве підвищення тарифів на газ, яке відбудеться в листопаді.

Платіжки вже в грудні прийдуть набагато вищі. Це буде сезонне зростання цін на всіх світових біржах. Інша справа – це економічна ситуація в країні. І з короновірусом, і з іншими провалами в економіці. Тому нові платіжки не додадуть оптимізму,

– сказав аналітик Кирило Сазонов.

Фахівці наголошують, що кризові часи нині переживає весь світ. Рівень безробіття зростає і в Європі, і в Америці, яка нещодавно заявила про масові скорочення в авіакомпаніях та закладах харчування. Тимчасом кризу в Україні вони називають системною, яка давно потребує втручання держави. При цьому, наголошують аналітики, першочерговими мають стати програми посилення локалізації виробництва і здешевлення кредитних ресурсів для бізнесу.