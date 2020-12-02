Медики роблять все можливе, аби врятувати життя дитини, яка 1 грудня отримала вкрай серйозні травми при падінні з висоти. Від прогнозів лікарі поки що утримуються.

Постраждала перебуває в реанімації обласної дитячої лікарні, повідомили у прокуратурі Кіровоградської області. Медики кажуть, що дівчинка перебуває в комі.

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Кримінальне провадження щодо цього інциденту відкрили поліцейські.

Що відомо про падіння 4-річної дитини з вікна в Кропивницькому

Дівчинка впала з висоти у той час, коли батьків не було вдома. Вони нібито залишили малечу з 15-річною сестрою.

За попередніми даними, дитина сперлася на антимоскітну сітку відкритого на провітрювання вікна. Сітка не втримала ваги та дівчинка впала вниз.

Її життя врятував дах прибудови, який пом'якшив удар.

Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини події та чи треба притягати батьків до відповідальності через недбалість.

За фактом травмування дівчинки копи розслідують провадження за статтею про нанесення тяжких або середньої тяжкості тілесних пошкоджень за необережністю.