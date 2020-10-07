У крові Трампа виявили антитіла до коронавірусу
Лікар Білого дому Шон Конлі 7 жовтня заявив, що в організмі президента США Дональда Трампа виявили антитіла до COVID-19. Сам президент каже, що почувається добре.
У Трампа впродовж чотирьох днів немає підвищеної температури. За останні 24 години симптомів коронавірусу в американського президента не було. Про це йдеться в доповідній записці Конлі, яку оприлюднила прессекретарка Трампа Кейлі Макенані.
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Президент сьогодні вранці сказав: "Я почуваюся чудово!". Його фізичний огляд і життєво важливі показники, в тому числі насичення (крові – 24 канал) киснем та частота дихання, залишаються стабільними, в межах норми,
– йдеться в повідомленні.
Лікар також зауважив, що Трампу не надавали кисневу терапію, коли він був у лікарні. Наразі команда медиків уважно стежить за здоров'ям американського президента.
Коронавірус у Трампа: що відомо
- Зранку 2 жовтня стало відомо про коронавірус у 74-річного очільника США та його дружини Меланії Трамп.
- Трампа госпіталізували у Національний військово-медичний центр Уолтера Ріда.
- Президент постійно повідомляв, що почуває себе добре.
- Загалом Трамп досить зневажливо ставився до карантинних обмежень через коронавірус.