Лікар Білого дому Шон Конлі 7 жовтня заявив, що в організмі президента США Дональда Трампа виявили антитіла до COVID-19. Сам президент каже, що почувається добре.

У Трампа впродовж чотирьох днів немає підвищеної температури. За останні 24 години симптомів коронавірусу в американського президента не було. Про це йдеться в доповідній записці Конлі, яку оприлюднила прессекретарка Трампа Кейлі Макенані.

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Президент сьогодні вранці сказав: "Я почуваюся чудово!". Його фізичний огляд і життєво важливі показники, в тому числі насичення (крові – 24 канал) киснем та частота дихання, залишаються стабільними, в межах норми,

– йдеться в повідомленні.

Лікар також зауважив, що Трампу не надавали кисневу терапію, коли він був у лікарні. Наразі команда медиків уважно стежить за здоров'ям американського президента.

Зверніть увагу! Американські ЗМІ повідомляють про спалах коронавірусу в Білому домі після повернення Трампа. Для працівників навіть організували офіси в іншій частині резиденції. Все для того, аби вони уникнули контакту із хворим президентом. Водночас сам Трамп, як тільки прибув у Білий дім, одразу зняв маску та запхав її у кишеню.

Коронавірус у Трампа: що відомо