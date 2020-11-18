17 листопада колегія суддів Вищого антикорупційного суду скасувала вирок щодо колишньої судді Апеляційного суду Дніпропетровської області Надії Посунся, яка була засуджена за неподання електронної декларації. Далі читайте російською.

Фатальные последствия конституционного кризиса

Это был первый приговор антикорсуда за нарушения правил декларирования, и он же первый, отмененный из-за решения КСУ. ЦПК (Центр противодействия коррупции) сообщает, что на очереди еще четыре уже имеющихся приговора за недекларирование, которые рано или поздно будут отменены.

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Это первые реальные результаты разрушения системы электронного декларирования, осуществленного Конституционным судом Украины (КСУ). И если все сохранится в нынешнем виде, то уже не будет ни одного приговора за неправдивую информацию (или ее утаивание) в декларациях о доходах судей, чиновников и политиков.

И эту проблему не решить паллиативными мерами, частичными изменениями законодательства. Здесь требуются системные решения и по самому КСУ, и по его решению. В этой связи президентский законопроект о роспуске КСУ не утратил своей актуальности. В Конституции действительно нет нормы об одновременном прекращении деятельности всего состава КСУ.

Но если сам КСУ нарушает конституционные принципы, то восстановить конституционный порядок без удаления раковой опухоли в конституционно-правовой системе невозможно. Только криминальная ответственность за незаконное обогащение может остановить коррупцию в судебной системе, в политической сфере и в госуправлении. Административные штрафы и прочие символические наказания здесь не помогут.

Почему нельзя затягивать?

Пока что Верховная Рада демонстрирует отсутствие сколь либо значимой реакции на решение КСУ по разрушению антикоррупционного законодательства. И депутатам, которые на словах за европейскую интеграцию и борьбу с коррупцию (из "Голоса", "Европейской солидарности", "Слуги народа") надо определяться – либо пафосная поза и пустословие, либо реальные действия по защите европейского выбора Украины.

Но и в Офисе Президента должны понимать, что только инициирования законопроекта, апелляции к общественному мнению и одних призывов к депутатам будет мало. Необходима индивидуальная работа с колеблющимися депутатами фракции "Слуга народа", переговоры с теми депутатскими фракциями и группами, а также внефракционными депутатами, которые реально (а не только на словах) поддерживают европейский выбор страны.

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Иначе говоря, необходима координация действий между Президентом Зеленским и проевропейскими силами в парламенте, согласование стратегии и тактики в решении проблемы КСУ и восстановления антикоррупционного законодательства.

Источник: Facebook