Від знищення Конституційний судом електронного декларування пройшло більше тижня. КСУ готується знести інші критичні реформ. Вже навіть рішення про знищення ринку землні оприлюднили.

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Голова КСУ є людиною Януковича з купою непояснюваних статків. Його права рука – випускник ГРУшного університету і "діркою" в біографії після навчання. Більшість суддів – такі самі чорти.

Всі Західні партнери публічно просять якнайшвидше вирішити кризу. Від цього залежить їх підтримка нашої країни у війні з Росією. І тільки Рада на чолі з Разумковим нікуди не поспішає. Дійсно, а чого напружуватися?

Я згадую, як швидко подібні виклики розрулювали Турчинов, Гройсман та Парубій. Якби попередні спікери вели себе так, як зараз Разумков, то, боюся, останньому зараз не було би що очолювати.

До речі, законопроєкт Разумкова щодо відновлення декларування не блокує роботу КСУ. В тому законопроєкті взагалі нічого про КСУ немає.

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Тож, будь ласка, припиніть називати його "альтернативним шляхом виходу з конституційної кризи". Цей законопроєкт КСУ жодним чином не стосується.