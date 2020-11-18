Сьогодні закрито чергову справу у ВАКС (8 із 17). На цей раз знову щодо Труханова.

Наслідки рішення Конституційного суду

За даними НАБУ, він не вніс до декларацій за 2015-2016 роки відомості про майно та доходи колишньої дружини (перебували в офіційному шлюбі з 1985 по 1997 роки), з якою продовжував проживати. Розмір незадекларованого майна у 2015 році становив 32 млн грн, у 2016 році — 18 млн грн. Строки по цих епізодах вже і так пройшли, але ще була потенційна можливість визнання його винним без подальшого відбування покарання.

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Колишній дружині Труханова Колтуновій також повернули арештований айфон.

До речі, для Труханов це рекордна, вже 3 закрита справа через рішення КСУ:

– на початку листопада було закрито справу про недекларування за 2017 рік на 16,6 млн грн.

– у 2019 році через рішення КСУ про скасування відповідальності за незаконне збагачення було закрито розслідування про необґрунтовані статки Труханова на понад 3 млн фунтів.

Дякую, КСУ, дуже дякую.

Автор: Вадим Валько

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