У Вищому антикорупційному суді України закрили кримінальне провадження проти колишнього директора Укроборонпрому Павла Букіна. Справу довелося закрити через скандальне рішення КСУ щодо кримінальної відповідальності за незаконне збагачення і недостовірне декларування.

Відповідну справу розпочали за фактом внесення до декларації недостовірних даних. Про це повідомили у телеграм-каналі Центру протидії корупції.

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Мова йде про незадекларовані доходи, 2 квартири на 3 мільйони гривень та 2 автомобілі Range Rover, йдеться в повідомленні.

Майно належить його цивільній дружині. Тепер у Букіна на одну проблему менше, а допоміг йому з цим Конституційний Суд України,

– зазначили в ЦПК.

Що відомо про скандал довкола КСУ

Конституційний Суд України ухвалив зміни до антикорупційного законодавства. Через відповідне рішення суд визнав неконституційним покарання за недостовірне декларування та обмежив повноваження НАЗК.

Після цього рішення держава ризикувала залишитися без фінансової підтримки міжнародних партнерів. Зокрема, йшла мова про можливе скасування безвізу з ЄС.

Згодом президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО та подав до Ради законопроєкт про звільнення суддів КСУ.



Скандальне рішення КСУ / Інфографіка 24 каналу

