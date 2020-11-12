КСУ "допоміг": справу проти ексдиректора Укроборонпрому закрили
У Вищому антикорупційному суді України закрили кримінальне провадження проти колишнього директора Укроборонпрому Павла Букіна. Справу довелося закрити через скандальне рішення КСУ щодо кримінальної відповідальності за незаконне збагачення і недостовірне декларування.
Відповідну справу розпочали за фактом внесення до декларації недостовірних даних. Про це повідомили у телеграм-каналі Центру протидії корупції.
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Мова йде про незадекларовані доходи, 2 квартири на 3 мільйони гривень та 2 автомобілі Range Rover, йдеться в повідомленні.
Майно належить його цивільній дружині. Тепер у Букіна на одну проблему менше, а допоміг йому з цим Конституційний Суд України,
– зазначили в ЦПК.
Що відомо про Павла Букіна?Призначення Букіна на посаду глави Укроборонпрому виявилося досить резонансним – він потрапив у скандал через непрозорість конкурсу на посаду.
Журналісти Bihus.info опублікували резонансне розслідування про корупційні схеми в Укроборонпромі. Вони розповіли, як Букін та інші учасники схем освоїли чималу суму грошей на висотомірах – важливих частинах до літаків.
Що відомо про скандал довкола КСУ
- Конституційний Суд України ухвалив зміни до антикорупційного законодавства. Через відповідне рішення суд визнав неконституційним покарання за недостовірне декларування та обмежив повноваження НАЗК.
- Після цього рішення держава ризикувала залишитися без фінансової підтримки міжнародних партнерів. Зокрема, йшла мова про можливе скасування безвізу з ЄС.
- Згодом президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО та подав до Ради законопроєкт про звільнення суддів КСУ.
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